Maranello, usava un pass disabili intestato alla suocera deceduta: 76enne sanzionato dalla Polizia locale

Per parcheggiare in uno stallo riservato ai disabili, in centro a Maranello, ha utilizzato il contrassegno intestato alla suocera, nonostante fosse deceduta da oltre due anni. Per questo un 76enne di Castelnuovo è stato sanzionato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Maranello, nel corso di controlli effettuati in un parcheggio pubblico. ll trasgressore è stato multato per l‘uso improprio di tagliando di persone invalide’.
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