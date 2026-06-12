Il 17 giugno “Sole a scacchi”, commedia inedita a cura del Masci Sassuolo

Mercoledì 17 giugno alle ore 21 al teatro delle scuole medie Ruini in via Mercadante, verrà rappresentato per la prima volta lo spettacolo teatrale “Sole a scacchi”, scritto e interpretato dal Masci (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Sassuolo.

La commedia in due atti è il risultato finale di un lavoro sulle tecniche di espressione durato oltre un anno ed è anche il prodotto delle riflessioni che la comunità degli adulti scout di Sassuolo ha dedicato al tema portante dello spettacolo, che è l’amicizia.

L’ingresso alla rappresentazione è libero con eventuale offerta, fino all’esaurimento dei posti. Lo spettacolo è anche inserito nel programma della sagra della parrocchia Ss. Consolata, dove ha sede il Masci di Sassuolo; sagra che si svolge proprio dal 15 al 21 giugno.

Interpretano la commedia, in ordine di apparizione, Simona Miselli, Anna Buffagni, Cristina Perricone, Rodolfo Barbolini, Gabriele Bassanetti, Valentina Maldina, Tiziana Bertani, Paola Orlandini, Luca Muccioli, Fabrizio Tincani, Gino Abate, Antonio Mariani, Carlo Montagnani, Alberto Simoni, Maria Giovanna Riccò, Marco Valentini, Valeria Miselli.