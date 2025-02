Fuori Campo 11, Barbara Fontanesi presenta gli eventi del 2025

Fuori Campo 11, associazione sportiva attiva dal 2009 con progetti di esperienza, cultura e conoscenza attraverso il linguaggio universale dello sport, si appresta a vivere un 2025 ancora più ricco di eventi e appuntamenti. Barbara Fontanesi, presidente e responsabile eventi, ha raccontato le principali novità e gli obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno.

Sarà un anno importante per Fuori Campo 11, un 2025 con tanti eventi in programma.

“Sì, confermo. Dalla scorsa stagione ereditiamo alcuni progetti già consolidati, come Hip Hip Hurrà rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni: un’attività di multisport propedeutica all’avviamento del minivolley che realizziamo presso la Polisportiva Cognentese. C’è anche il progetto “Ci penso io” giunto alla quarta edizione e dedicato all’ambiente, dove gli studenti dell’Istituto Parco Ducale di Sassuolo si divertiranno a realizzare questo percorso con l’intento di valorizzare e tenere pulite le classi in cui vivono quotidianamente, e la propria scuola. Per quanto riguarda l’inizio della stagione 2025, il primo appuntamento, già confermato, è in programma sabato 1 marzo alle ore 17: all’interno della rassegna “Tra sport e parole”, avremo nostra ospite Caterina Caparello per la presentazione del libro “Testarde. Storie di atlete italiane dimenticate” edito da Caosfera Edizioni. L’iniziativa, che si svolgerà presso il Teatro Temple in Largo Bezzi 4 a Sassuolo, cadrà proprio a ridosso della settimana che porta alla data dell’8 marzo e sarà un’occasione per ascoltare e ricordare storie di atlete dimenticate che si sono distinte in tempi in cui lo sport era praticato prevalentemente dagli uomini”.

Tra gli eventi da mettere in risalto c’è il Premio Fair Play Exprimo, dove lo sport è utilizzato come opportunità per sottolineare il lato migliore di noi. Siamo giunti alla seconda edizione, si svolgerà a giugno ed è una bella conferma in questo 2025.

“E’ un premio che abbiamo voluto fortemente e che evidenzia non tanto i risultati sportivi ottenuti, ma soprattutto i gesti di Fair Play. Contattiamo tutte le società sportive del territorio, chiedendo di indicarci un allenatore, un tifoso o un giocatore che si è distinto per aver commesso un gesto di Fair Play. Se ne parla sempre troppo poco, dato che siamo soliti pensare allo sport come il raggiungimento di un risultato, e naturalmente lo è, ma ci sono anche altri valori che vanno promossi. Questo è un evento a cui teniamo particolarmente”.

L’anno di Fuori Campo 11 si chiuderà a dicembre con il Festival Sportivamente, evento che cresce sempre di più e giunto ormai alla nona edizione.

“E’ un evento ormai consolidato. All’inizio durava solo qualche giorno, poi siamo passati ad una settimana e quest’anno, invece, abbiamo deciso di ampliarlo ancora di più e farlo durare alcuni mesi. Ad ottobre entreremo nelle scuole con un percorso di avvicinamento che abbiamo chiamato “Sportivamente in classe” per far sì che gli studenti conoscano e studino i campioni che saranno ospiti al Festival dall’1 al 7 dicembre. Successivamente, tra febbraio e marzo 2026, si terrà il contest “Giornalisti per un giorno”, dove i ragazzi si cimenteranno nella scrittura sportiva e anche nella realizzazione di un piccolo TG seguendo regole ben precise. Ci sarà un premio e una giuria: l’articolo/tg vincitore regalerà alla propria scuola una lezione magistrale di giornalismo sportivo”.

Quali sono gli obiettivi da raggiungere in questo 2025 pieno di eventi?

“Sono gli stessi di ogni anno. A me piace pensare a Fuori Campo 11 come un ponte. Da tanti anni cerchiamo di estrapolare ed esaltare i valori dell’attività e del gioco al di fuori del campo. Vogliamo dare un senso all’attività sportiva, che non deve essere solo legata alla prestazione ma farsi anche portatrice delle competenze di vita. Giocare, come leggere e scrivere, è un’attitudine da coltivare tutta la vita. “I giocatori non smettono mai di giocare”, non è solo il mio motto, ma uno stile di vita. Nonostante abbia smesso molti anni fa, ancora oggi continuo a pensare e muovermi come una giocatrice: l’attitudine, l’approccio e la mentalità è rimasta la stessa, questo mi aiuta ad affrontare le sfide quotidiane e ogni situazione di vita con lo spirito di chi ci prova fino all’ultima palla”.

Tra le novità del 2025 c’è il podcast “Sportivamente”, di cosa si tratta?

“E’ stata una sorpresa, merito di Linea Radio che ha ritenuto utile creare un podcast sportivo al fine di illustrare le attività di Fuori Campo 11, oltre a dare visibilità alle società sportive del territorio. Un’opportunità intrigante e interessante, che mi permette di ospitare e intervistare tantissimi protagonisti dello sport locale e nazionale per raccontare lo sport a 360 gradi. “Sportivamente” va in onda il martedì alle 10.30 e in replica il sabato alle 11, ma si può ascoltare in streaming sul mio sito ufficiale (barbarafontanesi.com) o su quello di Linea Radio (linearadio.com)”.

Un’altra interessante novità per Fuori Campo 11 riguarda la collaborazione con CSI Modena, che ha accolto la proposta dell’associazione per organizzare nel mese di marzo il primo corso di formazione per dirigenti sportivi di livello giovanile. Entrambe le realtà sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, segui Fuori Campo 11 sui social per rimanere aggiornato sulle novità del corso ma non solo.