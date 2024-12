A Modena inaugurata la nuova Coop Cialdini

Ha inaugurato oggi 4 dicembre a Modena il supermercato Coop Cialdini, situato in Via Galaverna, dopo i lavori di restyling incominciati a settembre 2024 e condotti a negozio aperto.

La Coop Cialdini è stata al centro di un profondo rinnovamento per portare ai soci e ai consumatori una nuova idea di acquisto, una spesa “che conosce i tuoi gusti” e che risponde alle nuove esigenze e ai nuovi trend di consumo, all’interno degli standard qualitativi e di convenzienza della Cooperativa.

In questo nuovo progetto la Cooperativa crede concretamente: per realizzarlo sono stati investiti quasi 2 milioni di euro.

“Con questa proposta la Cooperativa vuole dare una risposta concreta ai nuovi bisogni espressi dai soci e dai consumatori – ha dichiarato la Direttrice Generale di Coop Alleanza 3.0, Milva Carletti – l’impegno della Cooperativa è anche offrire servizi e prodotti che uniscano le eccellenze dei territori con le esigenze di stili di vita che cambiano rapidamente. La ricerca costante del dialogo con i nostri soci e consumatori ha l’obiettivo di costruire un percorso di spesa che sia fatto tanto di convenienza e promozioni quanto di gusto e di scoperta. Invito tutte e tutti a provare la spesa qui, alla Coop Cialdini, e ringrazio le colleghe e i colleghi che stanno rendendo possibile questo nuovo inizio per il nostro negozio”.

Per festeggiare insieme a tutta la comunità la partenza della Coop Cialdini tutta nuova, oggi, appuntamento per la cerimonia inaugurale, a cui hanno partecipato: Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena, Milva Carletti, Direttrice Generale della Cooperativa, Edy Gambetti, Vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, Franco Buluggiu, Direttore Commerciale della Cooperativa, e, in rappresentanza dei soci Coop, Franca Bassoli, Presidente Zona Soci Modena città, Marcello Cappi, Presidente dell’Area Sociale Vasta Modena città e Terre d’Argine.

Il supermercato

Coop Cialdini, grazie ai lavori di restyling, offre – agli oltre 80mila soci di Modena e a tutti i consumatori – prodotti e servizi con una particolare attenzione a creare i presupposti per un’esperienza a tutto tondo legata al mondo del cibo, per rispondere alle più disparate esigenze: la ricerca la ricerca di qualcosa di veloce, di prodotti di primo prezzo per chi vuole una spesa conveniente o di quelli di alto pregio per chi desidera qualcosa di più esclusivo, fino ai prodotti locali per chi desidera immergersi nella cultura gastronomica delle nostre terre. La rinnovata Coop Cialdini offre la sua qualità e i suoi servizi su una superficie di 1.140 metri quadri e può contare su 46 lavoratori.

Pane, pizze alla pala, focacce: che passione alla Forneria di Coop!

La “nuova” Coop Cialdini, grazie ai lavori di restyling, presenta la Forneria di Coop: un forno con un forte connubio tra dolce e salato. Questo banco assistito sfornerà pane fresco con farine selezionate da fornitori locali, oltre a pani speciali in diversi giorni, con possibilità di prenotazione per i soci e consumatori.

Presenti anche specialità del territorio, come streghette e grissini, bocconcini alle olive, focacce, schiacciate toscane e pizze. I clienti potranno scegliere la pizza alla pala che preferiscono, e ritirarla fragrante, finita la spesa. A questo si aggiunge anche la pasticceria, con una vasta proposta di paste per la prima colazione, pasticcini mignon e torte di produzione interna anche ordinabili su prenotazione.

Il banco Gastronomia: tutto il buono dal territorio

Il banco assistito della Gastronomia si presenta come un banco con tante specialità locali, piatti pronti e prodotti di rosticceria, serviti dai gastronomi di Coop che sapranno consigliare ai clienti gli abbinamenti migliori e offrire nuove proposte per ogni tipo di esigenza. Si va da una grande selezione dei migliori salumi locali ai formaggi con una teca dedicata all’assortimento di quelli stagionati. In Emilia-Romagna non si può parlare di specialità locali tralasciando la pasta fresca e i suoi abbinamenti più gustosi. A disposizione dei soci e dei consumatori in questo banco saranno disponibili pasta fresca artigianale, preparata con il sapere delle tradizioni. Il cliente potrà abbinarla a sughi come ragù o sugo vegano, preparati da Coop, o ancora a brodo di qualità, il tutto presente al banco. Spazio anche ai tortellini e al brodo artigianale in confezioni da un litro, dei migliori fornitori locali selezionati da Coop.

Inoltre, per un pranzo veloce o una pausa è possibile farsi preparare un panino personalizzato, con la farcitura desiderata.

Macelleria e Pescheria: dalla Black Angus al fritto misto.

In seguito ai lavori di profondo restyling, l’esperienza della spesa per soci e consumatori si arricchirà anche con i nuovi banchi assistiti della Macelleria e della Pescheria. I macellai Coop proporranno le migliori carne da filiere selezionate e controllate, insieme a gusti ricercati come la Black Angus irlandese o la morbida Scottona Fior fiore Coop, oltre alle carni fatte frollare 18 giorni. Nello spazio macelleria un’apposita area sarà dedicata agli hamburger con un ampio assortimento, tra cui quello vegetariano e una selezione di tutti gli ingredienti per un panino completo di verdure, formaggi, burger buns e salse.

Nel banco assistito della Pescheria saranno disponibili tanti piatti pronti da cuocere, pesce fresco o surgelato per ogni ricetta e necessità. Tra le novità la Friggitoria: il servizio permetterà, a chi desidera un fritto caldo di pesce, di scegliere il pesce fresco preferito e di prepararlo al momento. Il servizio funzionerà su prenotazione o in orari specifici. Nel banco saranno presenti anche prodotti ittici già cotti tra cui spiedini di calamari, spiedini di mazzancolle e baccalà fritto. Tra i servizi della Pescheria, infine, anche quello della vendita assistita del pesce congelato sfuso da rimettere in freezer o da gustare subito come fresco.

Ortofrutta: prodotti coltivati vicino a te

L’attenzione di Coop Alleanza 3.0 ai prodotti e ai produttori locali, specialmente della filiera agroalimentare, sarà evidente nella rinnovata piazza dell’ortofrutta che offrirà verdura e frutta di stagione coltivata “vicino a noi”. Le produzioni locali saranno evidenziate con appositi puntatori e con una comunicazione che trasmette i valori e l’importanza del supporto della Cooperativa alle produzioni ortofrutticole vicine.

Tra i reparti rinnovati della Coop anche la Cantina con un’ampia offerta sia di birre – anche artigianali – sia di vini prestigiosi, oltre che di vini locali e regionali e dell’eccellenza dei vini Fior fiore Coop. In assortimento anche una offerta di gin con tutto il necessario per prepararsi cocktail – come, ad esempio, il gin tonic – a casa.

La proposta per la spesa quotidiana sarà completata, oltre con la presenza di alimentari take away, anche grazie all’assortimento di articoli per la cura e l’igiene della casa, dell’infanzia e da un’ampia offerta per i nostri amici animali domestici.

A disposizione per il pagamento della spesa ci saranno 4 casse servite e 3 casse self. Inoltre, per i soci sarà possibile utilizzare il Salvatempo direttamente in App. Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 20.

Infine, spazio anche alla cultura condivisa con la biblioteca di “Seminar libri” di Coop Alleanza 3.0, ubicata subito dopo le casse. “Seminar libri” è il progetto di Coop Alleanza 3.0 sul modello del bookcrossing, per portare la cultura in luoghi quotidiani, a contatto con la vita delle persone. I libri sono a disposizione di tutti: i clienti possono scegliere quelli che preferiscono, metterli nel carrello, portarli a casa e restituirli poi in negozio senza nessun obbligo di registrazione. E possibile anche portare nel supermercato nuovi volumi, per condividere le proprie letture. Il “Seminar libri” di Cialdini è il terzo in città dopo quello dell’ipercoop I Portali e della Coop I Gelsi.