Un lettore segnala ancora una pianta caduta nel parcheggio della chiesa a San Michele

Un lettore ci segnala che nella frazione di San Michele in Piazza della Chiesa, anche ieri pomeriggio è caduta una pianta a seguito del vento, come già era successo lo scorso 16 giugno dove ne erano cadute addirittura quattro.

Si parla spesso di azioni volte alla mitigazione del cambiamento climatico per contrastare nelle città l’effetto “isola di calore” e sarebbe auspicabile che venissero adottate specie più resistenti, meglio supportate dai tutori in legno e con dimensione del tronco maggiore di quelle che come spaghetti si sono spezzate al tirare del vento, perché troppo esili…

Ci aspetteremmo un’azione mirata da parte dell’amministrazione comunale che nel breve rispristini lo stato dei luoghi, dando tempistiche certe per il re-impinato delle cinque piante.