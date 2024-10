Il Sindaco di Mirandola Letizia Budri, ricorda Alberto Mantovani

Il Sindaco Letizia Budri, appresa la notizia della scomparsa di Alberto Mantovani, ha espresso profondo cordoglio sottolineando l’importante contributo fornito al tessuto economico e imprenditoriale di Mirandola. Mantovani, già presidente di Confindustria Modena ed Emilia Romagna, della Camera di Commercio e fondatore della storica azienda ‘Mantovanibenne’ aveva 87 anni.

“Alberto Mantovani ha saputo, con la sua instancabile passione e quello spirito laborioso tipico del nostro territorio, connotare Mirandola quale punto di riferimento italiano e internazionale nello strategico settore della produzione di attrezzature per le macchine movimento terra”. Così la Sindaca Letizia Budri.

“Una passione che si è tradotta anche in un costante impegno e in una partecipazione istituzionale, che ha sempre visto Alberto Mantovani in prima linea, punto di riferimento per tanti altri imprenditori, oltre che per dirigenti, operai e collaboratori che lavorano e hanno lavorato in Mantovanibenne durante gli oltre 60 anni di attività. Un’idea di Impresa famigliare al passo con i tempi, con lo sguardo sempre rivolto al furore, che lo hanno contraddistinto anche alla guida di Confindustria Emilia Romagna e della Camera di Commercio.

Un futuro immaginato nel segno dell’innovazione e della crescita sostenibile, con radici ben salde nella tradizione e nel rispetto per il territorio. Alberto Mantovani ha tracciato un percorso esemplare, incarnando i valori di impegno, competenza e visione che ben rappresentano il meglio dell’imprenditoria italiana. Il suo operato non lascia solamente un’azienda innovativa e competitiva, ma anche un esempio di come il successo possa coniugarsi con la responsabilità sociale. La sua eredità continuerà a ispirare e guidare le generazioni future di imprenditori, dirigenti e lavoratori che, grazie al suo esempio, sapranno affrontare con lungimiranza le sfide del domani”.