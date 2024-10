Alluvione, il PalaDozza ospita i volontari di Protezione Civile, Croce Rossa e Misericordia

In questi giorni il PalaDozza sta ospitando le colonne mobili di Protezione Civile di Regione Campania e Regione Veneto, la colonna nazionale Croce Rossa Italia e Associazione nazionale Misericordia, in totale 200 volontari che stanno lavorando insieme al Comune di Bologna per risolvere i danni prodotti dall’alluvione che ha interessato la città, nella notte tra il 19 e il 20 ottobre.

L’Amministrazione ringrazia la Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 e la Lega Nazionale Pallacanestro per aver rinviato a data da destinarsi la partita prevista domenica 27 ottobre tra Fortitudo Flats Service e Avellino Basket.

Si ringrazia anche A.S.D. Bolognina Boxe per aver spostato l’evento di domani con match clou l’incontro di Pamela Malvina, valido per il titolo EBU pesi leggeri, e UnipolArena che accoglierà l’evento, con tutto il personale al lavoro da ieri.