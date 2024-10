Giovedì Gastronomici ai nastri di partenza

Al via domani la diciottesima edizione dei Giovedì Gastronomici. La rassegna culinaria organizzata da Confesercenti Modena e FIEPET (Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici) Confesercenti Modena, si terrà da domani e per sei giovedì fino al 28 novembre in 25 ristoranti di Modena e provincia con l’obiettivo di valorizzazione la tradizione e i prodotti tipici del territorio.

I Giovedì Gastronomici propongono un viaggio alla scoperta dei sapori locali in 25 ristoranti selezionati a Modena e provincia: a Modena 80° Miglio, Accademia by Italo, Maxelâ, Osteria Modenese in bocciofila, Osteria di Modena Rossi, Osteria Santa Chiara, Ristorante Anna, Ristorante Come una volta, Ristorante Pizzeria Sorriso, Trattoria San Pietro, Vecchia Pirri, Zooky Cafè Tapas & Restaurant; a Carpi Ristorante L’Incontro, Trattoria di Lara; a Castelnuovo Rangone Ristorante Lo Stallino; a Mirandola Acetone; a San Prospero Foresteria Cavicchioli; a Nonantola La Nunziadeina, La Piazzetta del Gusto; a Campogalliano Osteria Emilia; a Formigine Nero Balsamico; a Maranello Ristorante 36; a Spilamberto Antica Trattoria Ponte Guerro; a Marano sul Panaro Locanda Marcella; a Savignano sul Panaro Ristorante Gallo d’Oro.

I menù dei Giovedì Gastronomici: tradizione e sapori autentici modenesi

Tante proposte che abbracciano la cucina tradizionale modenese e del territorio, con uno sguardo sempre rivolto all’esaltazione delle eccellenze locali. Dagli antipasti, come la salumeria mista artigianale con Prosciutto di Modena DOP e Parmigiano Reggiano DOP, allo gnocco fritto con mortadella fino ai classici ma sempre apprezzati piatti che hanno fatto la storia della nostra cucina come la terrina di bollito con pesto alle erbe e senape o l’insalata di Cappone con salsa cotta, petali di Parmigiano Reggiano DOP e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena invecchiato 12 anni. Ampia scelta anche nei primi piatti dove si spazia dai tortelloni di ricotta e spinaci “Vecchia Modena”, ai passatelli asciutti con crema di Parmigiano Reggiano o in versione più classica serviti in brodo di Cappone fino ai risotti preparati in svariati modi con gli ingredienti della tradizione come Parmigiano Reggiano, salsiccia e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena IGP. Non mancano poi i tipici maccheroni al pettine con ragout di salsiccia e scorza di limone, lasagnette al forno con Cotechino di Modena IGP, verdure di stagione e Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, poi ancora crespelle con farina di farro e funghi porcini e uno dei “must” della cucina modenese, le tagliatelle al ragù. Dal filetto di manzo accompagnato da Aceto Balsamico di Modena IGP e cipolline, alla scaloppina al Lambrusco con patate arrosto fatte in casa fino al cotechino di Modena IGP con purè di patate e mela cotogna candita, anche i secondi piatti dei ristoranti partecipanti all’iniziativa propongono gusto e tradizione “made in Modena”. A queste proposte si aggiungono anche altri piatti molto sfiziosi come le frittelle di Zampone Modena

IGP con confettura di Amarene brusche di Modena IGP e maionese di carote o la millefoglie di zampone con giardiniera e polentina brasata. Si arriva così ai dolci, una serie di proposte che rispecchia la tradizione dolciaria del territorio come la zuppa inglese, torta tipo Barozzi, semifreddo al torroncino con riduzione di Aceto Balsamico di Modena IGP, semifreddo all’amaretto, spuma alla gianduia con pera e Nocino, torta di tagliatelle con zabaione e mandorle, yogurt naturale con mirtilli del Cimone e gelato alla crema con riduzione di Lambrusco di Modena DOC.

I piatti sono preparati e realizzati con i prodotti tipici del territorio DOC, DOP e IGP in particolare l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il Parmigiano Reggiano DOP, il Prosciutto di Modena DOP.

Tutti i ristoranti offriranno un menù degustazione completo, dall’antipasto al dolce, in alcuni casi anche bevande comprese, a un prezzo speciale per questa rassegna: da 25,00 a 40,00 euro. Per consolidare poi il rapporto con la clientela confermata quest’anno la fidelity card (da richiedere direttamente ai ristoratori aderenti) per premiare i clienti “affezionati” della rassegna. Ad ogni ristorante visitato si potrà richiedere un timbro e partecipare al concorso, valido per la tutta la durata della rassegna e accedere ai premi (regolamento del concorso e la lista dei premi sono consultabili su www.giovedigastronomici.it).

Anche quest’anno è stata realizzato un pratico libretto tascabile con tutti i riferimenti dei ristoranti, la descrizione dei menù offerti e i relativi prezzi. Un utile vademecum in distribuzione gratuita presso tutte le sedi di Confesercenti Modena, i ristoranti e i punti informativi dei maggiori comuni della provincia. La guida è consultabile anche in formato digitale, sul sito www.giovedigastronomici.it.