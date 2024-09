Teatro dialettale, serata benefica in Auditorium a Maranello

Una serata con il teatro dialettale: venerdì 13 settembre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari va in scena “Tra sàbet e dmènga”, commedia dialettale in due atti proposta dalla Compagnia Qui’d Cadròs di Cadiroggio (Castellarano) nel libero adattamento e con la regia di Ivana Castagni. Ingresso libero con offerta libera: tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti H.E.W.O. Modena OdV in Etiopia.