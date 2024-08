Auto schiacciata tra mezzi pesanti in A1: morta coppia di anziani di Forlì

Una coppia di coniugi 80enni residenti a Forlì, è morta venerdì poco dopo le 12:00 in uno schianto sull’autostrada A14, km 47 nord nel tratto tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna. L’auto a bordo della quale viaggiavano gli anziani, una Dacia Duster, è rimasta schiacciata in un tamponamento tra due camion. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Imola, il 118 e la polizia stradale.