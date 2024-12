Riprogrammato per il 17 dicembre il test di IT-Alert previsto il 9

Il test di IT-Alert riguardante la simulazione del collasso della Diga di Fontanaluccia, al confine tra Reggio e Modena, in programma il 9 di dicembre e poi annullato a causa dell’emergenza meteo che ha colpito l’Emilia Romagna, è stato nuovamente fissato per martedì 17 dicembre alle 10.

Le modalità saranno le stesse previste per la simulazione già cancellata.

In sostanza, tutti coloro che si ritroveranno sul territorio, tra gli altri, di Casalgrande, con il cellulare acceso e connessione telefonica riceveranno il seguente messaggio: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST “