Magico Natale a Fiorano. Sabato e domenica un ricco calendario di iniziative

E’ “Magico Natale a Fiorano” in piazza Ciro Menotti, sabato 14 e domenica 15 dicembre, con tante iniziative gratuite per tutti i gusti, per stare insieme in allegria.

Dal mattino fino sera ci sarà il mercatino di Magic Market con prodotti di artigianato e creativi di qualità, gli stand gastronomi con gustose specialità, le divertenti animazioni di GP Eventi, che allieteranno il centro di Fiorano, insieme a Babbo Natale e ai simpatici yeti da abbracciare.

Sabato 14 dicembre durante la mattinata e nel pomeriggio, danze aeree, pop corn show con Babbo Natale. Una performace di danza aerea che catturerà l’attenzione di tutti e distribuzione di pop corn. Babbo Natale sarà presente per foto e saluti. Ci saranno anche piccoli laboratori natalizi e creazioni di palloncini.

Alle ore 15.30 spettacolo natalizio “Bifolk & Friends”:Gio e Lucio Stefani presentano uno spettacolo natalizio speciale affiancati dalla voce di Pio Casadei e dal violino di Vosk, Giuseppe Ventola, in programma brani celitici e una selezione di musica natalizia.

A Villa Cuoghi, alle 16.30, vernissage della mostra “Fiorano nella collezione Franco Zanti”, a cura dell’Associazioni INarte e Circolo Nuraghe che sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Alle 17.00 presso il teatro Astoria spettacolo della scuola Backstage (ore 17.00) con esibizioni di canto e danza aerea. A seguire, alle 20.45, il musical “Enjoy Christmas Night”, a cura dell’Associazione Team Enjoy, spettacolo di danza, musica e pittura, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di Pediatria del Policlinico di Modena, per progetto di umanizzazione “Esploratori coraggiosi”. Per info e biglietti contattare 327 6768901 (dalle 16 alle 20).

Domenica 15 dicembre, da mattina a sera continua Magic Market, mercatini natalizi e stand gastronomici, accompagnati da spettacoli di magia natalizia che lasceranno a bocca aperta. Per i bambini ci sarà anche Babbo Natale per foto e saluti e piccoli laboratori natalizi.

In piazza Ciro Menotti saranno presenti anche le associazioni del territorio con vendita oggettistica, gadget e specialità culinarie.

Presso il Caffè del teatro Astoria, al 1° piano, set fotografico natalizio a cura dell’Associazione Framestorming.

Alle ore 10.30 la Parata clown con Dimondi Clown e Banda Flos Frugi, a seguire il Concerto di Natale della Banda Flos Frugi e la presentazione della Corale a cura dell’Associazione Amici della Musica Nino Rota.

Nel pomeriggio, sempre in piazza Ciro Menotti, alle ore 15 “Drum Circle”, laboratorio di percussioni per tutti con Anna Palumbo e alle ore 17.00 spettacolo del Fuoco con Manipura Dancing Flames.

Il Natale si festeggia anche al Centro Culturale Via Vittorio Veneto, alle 10.00 la Matineè con giovani artisti emergenti e alle 17.00 il tradizionale Concerto di Natale con il Maestro Gen Lukaci ed altri artisti.

E per concludere al cinema teatro Astoria è in programma il film fantasy “Dune 2” alle ore 18.00.

Sabato e domenica, dalle 15.30 alle 18.30 è visitabile anche la mostra di pittura “Suggestioni invernali” di Arte e Cultura, presso la Casa delle arti Vittorio Guastalla, che sarà inaugurata venerdì 13 dicembre, alle ore 20.30, accompagnata dal recital musica e voce “La favola di Santa Lucia” del Border Trio.

Mentre domenica è aperto il Museo del Presepe etnico, nella nuova sede di via Statale 24 a Spezzano che espone 1.350 presepi provenienti da tutto il mondo della collezione di Ferruccio Giuliani (info 345085656).

Gli appuntamenti di “Magico Natale a Fiorano” continuano fino al 6 gennaio 2025, con spettacoli, iniziative e attività per tutti. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it