Casalgrande, con il nuovo anno solo a mezzo app le segnalazioni al Comune

Dall’1 gennaio 2025 la piattaforma ‘Municipium‘ su cui opera il sito istituzionale del Comune di Casalgrande entrerà pienamente a regime, e risulterà l’unica operativa per tutto ciò che riguarda l’attività dell’Amministrazione comunale e i suoi uffici.

Contestualmente, per tanto, non sarà più disponibile il sistema Ril.Fe.De.Ur. Che è quello che i cittadini fino ad oggi utilizzano per avanzare segnalazioni alle Pubbliche amministrazioni. In particolare quelle relative al degrado urbano.

Dal 1 di gennaio, quindi, tutte queste si ‘sposteranno’ sull’app Municipium. Attraverso questo strumento sarà possibile segnalare in modo preciso e tempestivo situazioni di pericolo, o guasti. Il tutto anche scattando foto e geolocalizzando il problema, in modo tale da permettere al Comune interessato di intervenire con prontezza ed efficacia.

Al cittadino, inoltre, una volta risolto il problema sollevato, arriverà un alert dal Comune per segnalare il termine dell’intervento.