Eventi natalizi sassolesi: presentato il programma alle Forze dell’Ordine

Presentare il programma degli eventi natalizi in un ottica di attenzione e collaborazione con l’obiettivo di coinvolgere l’intera città in una serie di appuntamenti pubblici da svolgersi in un clima sereno e sicuro.

È stato questo l’obiettivo dell’incontro, avvenuto nel pomeriggio di ieri in sala Giunta, tra il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari, e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine locali: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

L’incontro informale, ha rappresentato l’occasione per l’Amministrazione comunale di entrare nel dettaglio di iniziative, quali il Capodanno in piazza che a breve verrà ufficializzato o i mercati ambulanti sempre più popolati sotto le festività, con un’attenzione particolare alla sicurezza.