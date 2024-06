Incidente mortale questa mattina a Dogaro

Questa mattina verso le ore 7.30 i Vigili del fuoco di San Felice sul Panaro sono intervenuti in strada Marzana, località Dogaro. Un’automobile è uscita di strada urtando un palo in legno della linea telefonica e finendo la sua corsa contro un manufatto in cemento.

I vigli del fuoco hanno estratto il conducente con soccorso sanitario 118 e anpas ma per l’uomo (classe 1990) non c’è stato nulla da fare, è deceduto nello schianto.

Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri per rilievi di competenza.