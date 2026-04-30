Reggio Emilia, finge un furto di identità per non pagare le tasse: denunciata

Una donna di 61 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Reggio Emilia Principale alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di simulazione di reato. Secondo quanto ricostruito, la signora avrebbe inscenato una falsa denuncia per tentare di eludere il pagamento di circa 9.000 euro di tasse legate a una dichiarazione dei redditi.

La vicenda, ancora in fase di indagini preliminari, risale alla metà di aprile. La donna si era presentata presso il comando dei Carabinieri affermando di aver trovato per caso, nella propria abitazione, una dichiarazione dei redditi (modello Persone Fisiche 2022) a lei intestata. Asseriva con fermezza di non aver mai richiesto né autorizzato tale documento, dichiarando di essere completamente all’oscuro riguardo alla sua esistenza. I Carabinieri, insospettiti dalla versione fornita, hanno avviato le verifiche contattando il consulente fiscale che aveva inviato telematicamente la pratica. Le indagini hanno però smentito la narrazione della donna: il consulente confermava che l’interessata aveva personalmente richiesto la pratica fornendo il proprio documento d’identità per l’apertura del procedimento.

Dal documento fiscale emergevano redditi superiori a 34.000 euro, originati da marchi o brevetti, che generavano un debito fiscale pari a 8.993 euro. Gli investigatori ritengono che la donna abbia simulato il ritrovamento casuale del modulo nel tentativo di sottrarsi alle sue obbligazioni fiscali o, ipoteticamente, per motivazioni legate a dispute civili con un ex compagno. Il caso è ulteriormente aggravato dai precedenti dell’indagata, che risulta già nota alle forze dell’ordine per episodi di truffa e sostituzione di persona. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura reggiana procederà con ulteriori approfondimenti per determinare eventuali responsabilità e disporre le necessarie azioni penali.