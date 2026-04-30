Celebrazioni del 165° anniversario dell’Esercito Italiano a Bologna

In occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” organizzerà, il prossimo 5 maggio, una giornata dedicata ai cittadini presso la caserma “Mameli” di Bologna.

Dopo lo svolgimento di una cerimonia dell’alzabandiera solenne, alle ore 10, la caserma sarà aperta ai cittadini fino alle ore 16 con l’allestimento del “Villaggio Esercito”, uno spazio espositivo nel quale saranno presentate alcune delle principali capacità operative e professionali della Forza Armata presenti sul territorio regionale.

In particolare, i visitatori avranno l’occasione di vedere da vicino sistemi altamente tecnologici e specialistici come l’equipaggiamento usato per la difesa aerea e il contrasto a minacce emergenti, dispositivi del genio, elicotteri e altri mezzi usati nelle attività operative dell’Esercito per la sicurezza della collettività. Presenti anche veicoli storici. I militari saranno a disposizione dei giovani e delle famiglie per fornire utili informazioni sulle opportunità formative e professionali dell’Esercito e per illustrare le diverse fasi dei concorsi pubblici per l’accesso alla carriera militare.

L’iniziativa è rivolta a cittadini, famiglie e scolaresche, con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro diretto con i militari e di approfondimento sulle attività svolte quotidianamente dall’Esercito per la sicurezza della collettività.

L’Esercito Italiano affonda le proprie radici in una storia fatta di dedizione, sacrificio e servizio alla Nazione, testimoniata da generazioni di soldati che hanno operato in patria e all’estero per garantire sicurezza, pace e stabilità. Oggi la Forza Armata continua a rappresentare un presidio fondamentale per il Paese, espressione concreta dei valori sanciti dalla Costituzione e dell’impegno quotidiano di uomini e donne che, con responsabilità, competenza e dedizione, operano al servizio della collettività in ogni contesto operativo, dalle missioni internazionali alle emergenze sul territorio nazionale.

Proiettato verso le sfide del futuro, l’Esercito è impegnato in un costante processo di trasformazione fondato su tre pilastri essenziali: valori, addestramento e tecnologia. Valori che costituiscono il collante dell’Istituzione e ne garantiscono la coesione anche nei momenti più complessi; addestramento continuo, quale strumento indispensabile per assicurare prontezza operativa e capacità di risposta in ogni scenario; innovazione tecnologica, che consente di affrontare un contesto di sicurezza sempre più dinamico e complesso. In questo solco, l’Esercito continuerà a evolvere, mantenendo salda la propria identità e rafforzando la capacità di operare con professionalità, efficacia e credibilità al servizio dell’Italia e dei suoi cittadini ogni giorno.