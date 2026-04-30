Mercoledì a Guastalla un appuntamento dedicato alla Sanità Animale e alle Attività Zootecniche

Il Comune di Guastalla, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna e l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, promuove un importante momento di approfondimento dedicato alla Sanità Animale e alle Attività Zootecniche.

L’appuntamento è per mercoledì 6 maggio alle ore 20.45, presso la Sala Antico Portico di Palazzo Ducale (via Gonzaga 16).

L’iniziativa nasce con l’intento di creare un ponte tra l’autorità sanitaria e chi opera quotidianamente nel settore zootecnico. Il focus della serata sarà la costruzione di buone pratiche, essenziali per garantire non solo il benessere degli animali, ma anche la sicurezza della filiera alimentare e la tutela della salute pubblica.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta. A seguire, l’incontro entrerà nel vivo con gli interventi tecnici a cura degli specialisti del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL di Reggio Emilia.

Prenderanno la parola per illustrare normative, criticità e soluzioni operative: Dr. Antonio Poeta, Dr.ssa Eleonora Bursi, Dr. Sandro Venturelli e Dr.ssa Roberta Riccò

“In un territorio a forte vocazione agricola e zootecnica come quello della Bassa Reggiana, il dialogo tra allevatori, veterinari e istituzioni è fondamentale” ha detto Pietro Murgia, consigliere comunale con delega all’agricoltura e presidente della Consulta Agricola del Comune di Guastalla. “L’incontro offrirà ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con i professionisti dell’AUSL, ponendo domande e ricevendo chiarimenti sulle procedure sanitarie e sulla gestione ottimale delle attività”.

Ingresso: libero e aperto alla cittadinanza e agli operatori di settore.