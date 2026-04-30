San Felice sul Panaro: si conclude “Music Journey”

Giovedì 7 maggio si conclude a San Felice sul Panaro la rassegna di sei concerti “Music Journey – From Outer Space” iniziata lo scorso 30 gennaio e in svolgimento presso l’auditorium di viale Campi, con inizio alle 20.45. L’ultimo appuntamento sarà dedicato al rap con “Fra Betti & Friends” con Giacomo Frabetti e ospiti.

“Music Journey” è un viaggio nell’universo della musica, tra generi, epoche e contaminazioni. Dal pop al rock, dal country al jazz, dal soul al rap: parole e musica si intrecciano per accompagnare il pubblico in un percorso che attraversa il tempo e lo spazio. Protagonisti sono musicisti professionisti e docenti della Fondazione scuola di musica “Andreoli”, mentre le serate vengono presentate da Guido “Fulz” Vicenzi. Organizzano assessorato alla Cultura del Comune di San Felice, Fondazione scuola di musica “Andreoli”, Cincillà Records, Lions sezione di Finale Emilia – San Felice, con la collaborazione di Pro Loco e con il contributo di Sanfelice 1893 Banca Popolare. Ingresso singolo: 7 euro. Sconto del 20 per cento per gli studenti della Fondazione Andreoli. Il ricavato delle serate, al netto delle spese, sarà destinato a progetti giovanili. Per informazioni: info.cincillarecords@gmail.com