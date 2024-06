Offline Festival, a Maranello tre giorni di musica e benessere nella natura

Tre giorni di musica, incontri e riflessioni a contatto con la natura: da venerdì 21 a domenica 23 giugno al Parco Ferrari di Maranello è in programma la seconda edizione di Offline Connessioni nel Parco, il festival organizzato dall’Associazione Yawp Passioni in movimento in collaborazione con Moninga e con il patrocinio del Comune di Maranello.

Un festival che trasforma per tre giorni il Parco Ferrari di Maranello in un’occasione di connessione profonda con la natura, con sé stessi e con l’altro, con gli stili di vita etici, consapevoli, sostenibili e non violenti, con linguaggi ed esperienze di altri mondi e culture, con la condivisione di idee e il dialogo, con la musica suonata e ascoltata dal vivo, con il cibo buono, con le pratiche di benessere, con la creatività e soprattutto con le persone che – tramite il coinvolgimento attivo di incontri, esperienze e laboratori – escono dalla loro individualità e diventano comunità che condivide, si confronta, ascolta, per riscopre la socialità attiva, reale e presente, come occasione di benessere, di conoscenza e consapevolezza. Molto ricco il programma del Festival, con eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza e punto ristoro. Si parte venerdì 21 alle 18 con l’apertura della festa, alle 18.30 Aperitivo Botanico, alle 19 e alle 21.30 la proiezione del documentario “Food for Profit”, il il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che mostra il collegamento tra industria della carne, lobby e potere, alle 20.30 il talk con Little Vegan Witch (Annalisa Chessa) “Cucina vegetale che spacca”, alle 22 la presentazione di Moninga, gruppo di giovani modenesi che organizza eventi e finanzia progetti di cooperazione in Africa, cui sarà devoluto il ricavato del punto ristoro, alle 22.15 il dj set di Teo Kolossal. Sabato 22 alle 18.30 Aperitivo Etnico in collaborazione con Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere e Associazione Giovani Donne Musulmane, alle 20 il talk “Migrazioni e Diritti dal Mediterraneo alla Rotta Balcanica”, alle 22 il concerto dei Mammi Boy & His Sound Machine. Domenica 23 il festival propone al mattino eventi dedicati al benessere fisico e mentale, con open class di yoga e qi gong nel parco; nel pomeriggio alle 16 workshop e laboratori per adulti e bambini, alle 18.30 aperitivo di San Giovanni, dalle 18 alle 20 djset con Teo Kolossal (Moninga Onlus) e Gianmarco Vecchi, alle 20.30 il talk ”Malati di gioia: dai talent allo streaming” con Sarafine, vincitrice di X Factor 2023: classe ’89, Sarafine, originaria di Vibo Valentia, è una artista poliedrica, in grado di unire più stili musicali, dalla tecno al dubstep, dalla trap al pop. A chiudere la serata e il festival alle ore 22 il live di Nico Arezzo, giovane chitarrista e cantante emergente.

Musica tra violino e fisarmonica a San Venanzio:giovedì 20 giugno una serata con Gen Llukaci e Claudio Ughetti

La magia della musica tra violino e fisarmonica: giovedì 20 giugno alle 21 nel Piazzale della Parrocchia di San Venanzio di Maranello è in programma “Divertimento in musica”, una serata di emozioni musicali con Gen Llukaci (violino) e Claudio Ughetti (fisarmonica). Ingresso gratuito, in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato. Gen Llukaci, diplomato in violino presso l’accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti, ha svolto in Albania un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni. Dal 1992 vive in Italia e nel corso degli anni ha svolto attività concertistica in molti paesi. Claudio Ughetti è un fisarmonicista e compositore, ha partecipato con Pierangelo Bertoli a varie incisioni, a numerosi concerti e a tre edizioni del Club Tenco, producendo nell’arco della sua carriera diversi album. La serata è la prima di una rassegna di eventi estivi dedicati alla musica dal vivo proposti dal Comune di Maranello; l’appuntamento successivo è un “duello” tra violino e fisarmoniche con Gen Llukaci (violino), Athos Bassissi (fisarmonica) e Massimo Tagliata (fisarmonica) in programma giovedì 11 luglio all’Arena Spettacoli del Parco Ferrari, Maranello.