Successo per il Retreat della Ricerca a Rimini: dall’Ausl IRCCS di Reggio 18 relazioni e 5 poster

Si è tenuto nei giorni scorsi il primo Retreat della Ricerca dell’Emilia-Romagna, un convegno di due giorni dedicato ai professionisti della ricerca in ambito sanitario in regione. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Clust-ER Industrie della Salute e del Benessere e dalla Regione Emilia-Romagna con lo scopo di mettere in rete le attività più rilevanti che si svolgono all’interno degli istituti e dei laboratori regionali e favorire la nascita di nuove idee, oltre che unire le forze per indirizzare le principali sfide della ricerca scientifica.

Ricercatori provenienti da tutti gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) regionali, dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie e dai centri della Rete Alta Tecnologia hanno presentato i migliori lavori scientifici, creando momenti di discussione per lo sviluppo di nuove progettualità.

L’Ausl IRCCS di Reggio Emilia ha contribuito proponendo 18 relazioni orali e 5 poster sulle principali tematiche di ricerca svolta a Reggio Emilia, dalla ricerca sulla prevenzione oncologica e sugli screening, alla ricerca di base e traslazionale su biomarcatori e terapie innovative, alla ricerca clinica in ambito oncologico ed immunologico, fino alla ricerca sanitaria sui percorsi diagnostico/terapeutici, sull’intelligenza artificiale e sull’organizzazione dei servizi sanitari.

Sono stati consegnati inoltre premi a giovani ricercatori che si sono contraddistinti per la loro attività scientifica nel 2023. Per l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia sono stati premiati Federica Torricelli, Ricercatrice Sanitaria del Laboratorio di Ricerca Traslazionale, Chiara Marvisi, Medico e dottorando della Struttura di Reumatologia, e Francesco Venturelli, Dirigente Medico della Struttura di Epidemiologia.