Corrado Abbati domenica a Medolla per un Galà di Operetta

In occasione del concerto di domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17 presso il Teatro Facchini, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Medolla nell’ambito della rassegna “Domeniche in concerto”, con la direzione artistica dell’Associazione Cantieri d’Arte, arriverà a Medolla l’Operetta con la partecipazione straordinaria di Corrado Abbati, straordinario attore comico che con la sua verve coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo di grande respiro.

Corrado Abbati, nato a Parma, è direttore artistico dell’omonima compagnia di operette fondata alla fine degli anni Ottanta insieme a Stefano Maccarini. Interprete di ruoli brillanti, Abbati sceglie i titoli in repertorio, ne cura l’adattamento e la regia teatrale. Laureato all’istituto di Musicologia dell’Università di Parma sulla storia dell’operetta in Italia, ha vinto il primo premio durante l’edizione d’esordio del concorso nazionale “Ercole d’oro”. Regista per alcuni anni di programmi radiofonici di attualità targati RAI, Abbati ha debuttato nell’opera lirica al Teatro Regio di Parma (prima mondiale di Ubu Re).

Nell’occasione di domenica prossima, Corrado Abbati sarà affiancato da altri grandi artisti: la soubrette Antonella De Gasperi, il soprano Paola Sanguinetti ed il tenore Domenico Menini. Il quartetto di cantanti e attori sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Milo Martani.

In programma i celebri duetti comici e lirici delle operette più famose: si inizierà con Emmerich von Kálmán e il suo “Hurrà” tratto dalla Principessa della Czarda, per proseguire con Virgilio Ranzato e il suo celebre “Oh Cin-ci-là”; non mancheranno le operette viennesi ed in particolare La Vedova Allegra di Franz Lehar, con le sue celebri arie e duetti.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su live ticket o direttamente presso la biglietteria del Teatro Facchini. Costo del biglietto: 8€.