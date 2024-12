Raffaele Drei è il nuovo presidente di Fedagripesca Confcooperative, le congratulazioni dell’assessore Mammi

Congratulazioni a Raffaele Drei per la sua nomina a presidente di Fedagripesca Confcooperative. Le ha espresse l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi.

“Voglio congratularmi con Raffele Drei, per il nuovo incarico- commenta Mammi-. Da sempre c’è una assidua e buona collaborazione tra Fedagripesca Confcooperative e la Regione Emilia-Romagna, grazie alle azioni e agli impegni condivisi, alla volontà di tenere salde le relazioni con le istituzioni, il territorio e le imprese del settore. Sono certo che anche per il futuro potremo continuare a lavorare bene insieme al presidente Drei per gestire le sfide che il comparto si trova ad affrontare: dagli effetti dei cambiamenti climatici alla volontà di sostenere il reddito degli agricoltori e delle imprese cooperative. Con l’impegno comune di rafforzare la competitività e la promozione nazionale e internazionale di prodotti agroalimentari”.