La Cassazione sull’autonomia differenziata, interviene il sindaco di Modena

Il sindaco Massimo Mezzetti interviene sull’ordinanza dell’ Ufficio centrale per il referendum della Cassazione che ha legittimato la richiesta di referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata.

“Un altro passo importante verso la messa in discussione di una legge sbagliata perché declinata sulla separatezza e non su un concetto virtuoso di autonomia. La Cassazione conferma le ragioni delle centinaia di migliaia di cittadini che hanno firmato a favore del referendum sulla legge Calderoli, una consultazione che anch’io come tanti altri sindaci ho firmato con convinzione. Oltre alla pronuncia della Corte Costituzionale si aggiunge anche questa sentenza che, a mio avviso, dovrebbe far riflettere sul serio il Governo su una legge che allargherà iniquità e differenze territoriali”.