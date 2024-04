“Il Pomodoro per la ricerca” torna nelle piazze italiane il prossimo weekend

Sabato 20 e domenica 21 aprile Fondazione Umberto Veronesi ETS torna nelle principali piazze italiane con la settima edizione de “Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente®”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi e finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project®, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti per la cura della leucemia acuta mieloide dell’età pediatrica. La piattaforma, finanziata da Fondazione Umberto Veronesi ETS, che avrà la durata di 5 anni, coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – principale polo di ricerca e cura pediatrica in Europa – come centro di riferimento, il Laboratorio di diagnostica centralizzata della Clinica Oncoematologica di Padova, il Dipartimento di oncologia sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e il Department of Leukaemia dell’MD Anderson Cancer Center (Houston USA) come centri di supporto.

La leucemia mieloide acuta (LMA) è un tumore raro del sangue che origina nelle cellule staminali presenti nel midollo osseo e si sviluppa rapidamente diffondendosi in tutto l’organismo. Rappresenta il 20% di tutti i casi di leucemia acuta osservati in età pediatrica, dato che si traduce – in Italia – in circa 70 nuove diagnosi all’anno nella fascia 0-18. La LMA è una malattia ancora non del tutto conosciuta dal punto di vista genetico e molecolare, soprattutto nelle sue forme recidive e refrattarie ai farmaci convenzionali, attualmente senza trattamenti efficaci. Sostenere questo progetto è fondamentale perché permetterà l’avvio della sperimentazione clinica – la prima in ambito europeo – della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidiva o resistente alle cure convenzionali.

I volontari di Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti a:

BOLOGNA, VIA UGO BASSI 25;

BOLOGNA, Via D’Azeglio (Angolo Via Farini);

BOLOGNA, PORTA SERVICE, V. PELLEGRINO TIBALDI 36/D ( Fino ad esaurimento scorte );

BOLOGNA, IBL BANCA S.P.A., Via Giovanni Amendola 12/A ( Fino ad esaurimento scorte );

FERRARA, PIAZZA TRENTO E TRIESTE;

NONANTOLA, Piazza Ilaria Alpi ( Sabato 20 aprile );

PIACENZA, VIA XX SETTEMBRE ( Sabato 20 aprile );

PARMA, Piazza della Steccata;

COLLECCHIO, CENTRO DI COLLECCHIO, REPUBBLICA 1;