Nella giornata nazionale del risparmio energetico a Castelvetro l’iniziativa “M’illumino di meno”

Ventesima edizione, venerdì 16 febbraio a Castelvetro, per “M’illumino di meno”, la tradizionale iniziativa dell’assessorato all’Ambiente del Comune (in collaborazione con “Passiavanti”, il “Gruppo passeggiate castelvetresi”, le GEV e l’Istituto Comprensivo) per celebrare la “Giornata nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili”.

In programma una passeggiata serale “a lume di candela” con ritrovo alle ore 18 in piazza Madonnina nel centro storico di Castelvetro. Ai partecipanti viene chiesto di portare un vaso di vetro trasparente del diametro di almeno 7 centimetri, col quale si costruiranno delle eco-lanterne per portarle poi a piedi in giro per il paese lungo un facile itinerario urbano di circa 3 chilometri.

Al termine, sulla centrale piazza Roma, verrà creata una grande scenografia per lanciare un messaggio oltre i confini del territorio. A seguire, alle ore 20 presso la sala parrocchiale di via Torquato Tasso, un “aperitivo social ecosostenibile” per il quale tutti i partecipanti sono invitati a portare una porzione di alimenti ecosostenibili da condividere ed un bicchiere riutilizzabile. Per suggerimenti consultare la pagina Facebook del Comune di Castelvetro.

Info: passiavanti@gmail.com; 333 3728356.