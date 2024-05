Coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale. Attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio, in esaurimento in serata. Temperature minime intorno ai 12/14 gradi; massime pressoché stazionarie tra 17 e 21 gradi. Venti sud-occidentali, deboli in pianura, moderati con rinforzi sui rilievi centro-orientali e costa romagnola. Mare mosso.

(Arpae)