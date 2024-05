Ennesimo Film Festival: premiati i vincitori delle iniziative con le scuole

Non si è fermato neppure per il primo maggio Ennesimo Film Festival, la kermesse cinematografica di Fiorano Modenese che fino al 5 maggio si svilupperà tra Teatro Astoria e dintorni. Sono stati sei gli appuntamenti in sette ore, tutti a Fiorano: l’inizio è stato alle 10 presso la Biblioteca Ludoteca Archivio (BLA) con la proiezione di corti Worldwide, a cui è seguita, alle 11, l’inaugurazione della mostra degli elaborati di Ennesimo Academy con successiva premiazione nel medesimo spazio.

Sempre al BLA, alle 14.30, c’è stata la proiezione dei cortometraggi sul cambiamento climatico, per declinare in termini audiovisivi l’ambiziosa Agenda 2030; dalle 15.30 alle 18.30 alcuni laboratori, presso la Ludoteca Barone Rosso, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni per muovere i primi passi nel mondo del cinema. Alle 15.30 l’Intelligenza Artificiale ha fatto il suo esordio al Festival, e sempre in Biblioteca, alle 17, sono stati proiettati cortometraggi sulla Sardegna. Al Centro Giovani di Maranello, alle 18, gli studenti dell’Academy hanno mostrato le produzioni del progetto Workclip. Alle 21 si è tornati a Fiorano, presso il Caffè del Teatro Astoria, con la tombola cinematografica.

Inizierà presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Boiardo di Scandiano la giornata di giovedì 2 maggio, con il secondo incontro di Comix Academy che avrà come ospite il fumettista Wallo & Friends. A seguire è prevista la proiezione dei corti dell’Ennesima Selezione Giovani. Alle 8.30, presso il Teatro Astoria di Fiorano, si terrà la proiezione del film di Olmo Parenti sulle vite dei braccianti di Borgo Mezzanone, proiezione dedicata agli studenti dell’Academy che incontreranno poi il regista. Nel Teatro della scuola Sant’Agnese di Modena, saranno mostrate le produzioni del corso La tua città, dedicato all’Academy. Le Ceramiche Caesar tornano protagoniste nella seconda parte della giornata: alle 15 gli studenti del corso di laurea di Design del prodotto industriale dell’Università di Bologna, soprannominati Wannabe Designer, visiteranno il sito produttivo; due ore più tardi le ragazze e i ragazzi incontreranno la direttrice di Platform architecture and design Simona Finessi sempre in uno spazio allestito ad hoc dall’azienda; la giornata si concluderà alle 20.30 con il consueto premio dei Caesar Design Film Award presso il Teatro Astoria, con una proiezione di corti sul mondo dell’architettura e del design anticipati dal talk con Riccardo Falcinelli.

Il programma completo è disponibile sul sito, https://www.ennesimofilmfestival.com/.