Borrelli (FdI): A Formigine si parla di sicurezza con l’on. Delmastro e il candidato sindaco Prandi

“A Formigine per Maurizio Prandi candidato Sindaco del centrodestra e Andrea Delmastro sottosegretario al ministero della giustizia. Tanto entusiasmo e tanta partecipazione attorno ad un candidato sindaco che proviene dal mondo imprenditoriale”. Così Francesco Borrelli, referente cittadino di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo parlato di sicurezza, della necessità di maggiori sforzi anche a Formigine per garantire la tranquillità dei cittadini e il benessere all’interno del quarto comune della provincia modenese.

Siamo consapevoli che l’Amministrazione è una delle componenti Istituzionali chiamate ad agire per la sicurezza del Territorio e dei suoi abitanti. Sono purtroppo segnalati troppi furti sono inoltre segnalati i recenti episodi che hanno visto protagonisti in negativo vere e proprie bande di “Baby Gang “e l’aumento dello spaccio di stupefacenti, confermato anche dai recenti sequestri che hanno aumentato l’insicurezza effettiva dei cittadini non derubricabile a un’errata percezione di insicurezza.

Alla crescente domanda di sicurezza espressa dai formiginesi nel corso degli incontri preparatori alla redazione del programma vogliamo offrire risposte concrete e convincenti che si tradurranno in un vero e proprio Progetto per garantire la Sicurezza della nostra comunità”, conclude il referente cittadino di Fratelli d’Italia.

Sabato 4 maggio, alle 10:00 in via Mazzini 40 a Formigine, si terrà l’inaugurazione della sede elettorale del centrodestra che appoggia la candidatura di Maurizio Prandi sindaco.