Carpi: incendio del tetto di un’abitazione con impianto fotovoltaico

Ieri pomeriggio personale del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carpi e della sede Centrale di Modena, è intervenuto in via Lucio Battisti in località Migliarina nel Comune di Carpi, per incendio di una copertura con impianto fotovoltaico. L’incendio ha interessato parte della copertura di una civile abitazione. La squadra intervenuta ha proceduto con lo spegnimento dell’incendio in atto, comprensivo di pannelli fotovoltaici, prevedendo la parziale rimozione di porzioni della copertura al fine di limitare la propagazione dell’incendio in atto.