Giornata della Memoria, i primi appuntamenti a Correggio

Primi appuntamenti a Correggio dell’ampio calendario di iniziative legate alla Giornata della Memoria 2024.

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 10, in via Carpi Vecchia 6 si terrà la posa della Pietra d’inciampo di Idimo Vecchi e, alle 11:30 in via Carletti 50, quella dedicata a Guerrino Guerrieri. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Istoreco, ANPI, e Casa Spartaco.

Sempre mercoledì, ma alle 21, nella sala conferenze A. Recordati a Palazzo dei Principi, si terrà la presentazione del libro “Il convoglio. Storie di deportati italiani a Mauthausen”. L’autore Franco Meroni verrà intervistato da Pierluigi Senatore.

Bolzano, sabato 5 agosto 1944: circa 300 persone impaurite salgono su quello che Italo Tibaldi chiama “trasporto 73”, un convoglio con destinazione Mauthausen. Franco Meroni parte da questo tragico momento storico per condurre la sua ricerca, che trasforma in memoria collettiva le singole testimonianze dirette (tratte da libri, diari, interviste, lettere) e indirette delle vicende personali dei deportati saliti sul treno.​​​​​​​Nel volume sono raccolte le biografie degli internati, delle lavoratrici e lavoratori coatti e dei sacerdoti. Tra questi ultimi anche due sacerdoti correggesi, in particolare don Mario Grazioli, nato a Bagno il 27 ottobre 1904, arrestato a Canolo il 27luglio 1944 perché “nasconde gli ebrei e li aiuta a fuggire”. È prelevato direttamente dalla Chiesa di Canolo di Correggio mentre celebra una messa funebre.

Grazie al contributo fornito da alcuni familiari e alla consultazione dei fogli matricolari, queste pagine consentono di preservare la memoria anche dei volti meno noti nella bibliografia concentrazionaria, offrendo un’analisi scrupolosa e completa della composizione del “convoglio”.

L’ingresso è libero.