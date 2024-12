Domenica a Formigine concerto dei musicisti di Spira mirabilis

Dopo aver incontrato quattro classi delle scuole primarie del territorio per una speciale lezione di avvicinamento alla musica e di guida all’ascolto, i musicisti di Spira mirabilis si esibiranno domenica 15 dicembre alle ore 21 in Auditorium a Formigine (Via Pagani 25).

Eseguiranno Kammersymphonie op. 9 del compositore Arnold Schöenberg, brano espressionista per orchestra da camera del 1906. Una pagina complessa, manifesto delle avanguardie musicali viennesi di primo Novecento.

Affermano i musicisti: “Centocinquant’anni fa nasceva a Vienna Arnold Schönberg. Radicale e rigoroso, con gli allievi come con se stesso, ebbe un influsso immenso sulle generazioni successive di compositori grazie alle sue innovazioni musicali, prima tra tutte la dodecafonia, un complesso metodo di organizzazione delle note in chiave anti tonale. Ma commetteremmo un errore se riducessimo la musica di Schönberg alla rigida disciplina della serialità, alla forma che regna sovrana sull’emozione e al rapporto con il gusto del pubblico che potremmo definire problematico.

Anche Schönberg è stato giovane. E come tutti i giovani della sua generazione era imbevuto di cultura musicale tardo romantica e iper-espressiva: è un espressionismo dalla forza debordante che attraversa le composizioni giovanili di Schönberg, tra le quali un ruolo di primo piano ricopre la Kammersymphonie op. 9, che suoneremo per la prima volta. Musica complessa, manifesto delle avanguardie viennesi di inizio Novecento, ma allo stesso tempo musica capace di comunicare sentimenti e suscitare febbrili emozioni come forse l’autore non sarebbe più riuscito a fare”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni:

giovani@comune.formigine.mo.it, tel. 059416355.