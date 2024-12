Temporary Band in concerto al Michelangelo con ‘Modena suona Lucio Dalla’

Sabato 14 dicembre alle ore 21 al Teatro Michelangelo di Modena secondo appuntamento con la Temporary Band in concerto con Modena suona Lucio Dalla.

La Temporary Band ospita alcuni fra i musicisti che hanno accompagnato Dalla in tour o in studio, e celebra il ricordo di uno fra i cantautori italiani più rappresentativi di sempre, in un viaggio al confine fra musica e racconto.

Da “Anna e Marco” a “L’anno che verrà”, passando per “Attenti al lupo” e “La sera dei miracoli”, un concerto dedicato al miglior repertorio dell’artista bolognese, in cui i suoi più fidi collaboratori alternano musiche e aneddoti, per raccontare il lato più sincero e intimo dell’artista.

Il progetto, nato sotto la produzione del Parioli Theatre Club, è in tour in tutta Italia da anni.

I biglietti sono disponibili in prevendita direttamente sul circuito online vivaticket.com

Ancora pochissimi posti disponibili.