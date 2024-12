Con Edustratombola oltre 1000 ragazzi delle primarie reggiane in festa oggi al Palabigi

Nella mattinata di oggi, centinaia di bimbi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie reggiane e delle provincia hanno festeggiato un anno di educazione stradale assieme agli agenti della Polizia locale. L’ormai classico appuntamento natalizio dell’educazione ha visto, all’interno del palazzetto di via Guasco, la partecipazione di 40 classi di Reggio Emilia e provincia. Giunta alla dodicesima edizione l’Edustratombola ha coinvolto in questi anni complessivamente 13mila alunni delle scuole primarie.

La manifestazione, organizzata da Polizia locale e dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con Aci, si è aperta con il saluto delle autorità. Ad accogliere gli alunni delle scuole Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, Marwa Mahmuod assessora a Politiche educative, Gabriele Gavazzi capo di gabinetto della Prefettura, Paolo Bernardi dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e Marco Franzoni, presidente di Aci Reggio Emilia, Francesca Bedogni, vice presidente della Provincia di Reggio Emilia, Michele Di Marco, sottotenente della Guardia di Finanza e Michela Marchetti maresciallo capo dei Carabinieri. A fare gli onori di casa Mariella Francia e Nello Monelli rispettivamente comandante facente funzione e vice comandante aggiunto della Polizia locale, e gli agenti che durante l’anno scolastico si occupano di educazione stradale. Dopo i saluti i gioco si è aperto con le spettacolo di ballo dei ragazzi delle superiori che lo scorso anno hanno dato vita al musical sull’educazione stradale “Passaggio sicuro”. All’inizio della tombolata ogni classe ha avuto a disposizione tre cartelle per partecipare e cercare di vincere i primi in palio: i “Villaggi della sicurezza stradale”: Kit di segnali stradali da allestire nei cortili scolastici. Si tratta di sei pacchetti di segnaletica stradale progettata a misura di bambino e modulabile a seconda delle esigenze educative da utilizzare nelle scuole per costruire percorsi ad hoc che possano illustrare al meglio i temi trattati in classe. I villaggi sono stati messi in palio grazie alle risorse stanziate dall’Ufficio scolastico territoriale di Reggio Emilia, dall’Aci e dalla Polizia locale–Comune di Reggio Emilia. Non sono mancati, inoltre, i premi ‘di consolazione’ in buoni acquisto di materiale didattico forniti dalla Cartoleria Buffetti di via Cafiero, da Til e dalla libreria Uver. Il gioco e’ stato diretto dall’assistente capo della Polizia locale Antonio Pugliano e dalla referente per l’educazione stradale dell’Ufficio scolastico provinciale, Mariapia Pieracci. Al tabellone Roberto Zambelloni e Alberto Buffagni dell’Ufficio scolastico territoriale. La mattinata si è conclusa con alcune dolci soprese, i volontari di Avis Reggio Emilia hanno distribuito le merendine messe a disposizione da Conad, Parmareggio e Granterre mentre ogni classe ha potuto gustare i biscotti cucinati dagli studenti del Motti a forma di segnali stradali.

HANNO DETTO – “Oggi parliamo di educazione stradale e delle regole da rispettare – ha detto il sindaco Marco Massari – temi su cui le scuole lavorano anche grazie all’impegno della Polizia locale di Reggio Emilia. Gli agenti sono i nostri angeli custodi: preziosissimi per tutta la città e per garantirci la sicurezza”.

“Un giornata di divertimento – ha sottolineato l’assessora Marwa Mahamoud – che rappresenta per questi ragazzi un’opportunità di approcciarsi al Codice della Strada e di diventarne ambasciatori anche in famiglia”.

“Siamo orgogliosi di essere qui anche quest’anno – ha spiegato Mariella Francia – per le dodicesima edizione di Edustratombola che dal suo inizio ha visto la partecipazione di più di 13mila bambini”.

“Ringrazio gli organizzatori – ha concluso Paolo Bernardi – e il mondo della scuola per la grande attenzione che dedicano all’insegnamento del rispetto delle regole e del vivere civile”.

I VINCITORI – Nell’edizione 2024 l’Edustratombola ha visto la vittoria di quattro classi cittadine e due del comprensorio Poviglio – Brescello: 4° C della Matilde di Canossa, 3°A della Pascoli, 3° A della Leopardi, 4 A° della Dante Alighieri. A vincere per Poviglio Brescello sono state la, 4° A della Righi e la 4° B della Pascoli. Le classi hanno conquistato altrettanti villaggi della sicurezza stradale a beneficio di tutta la scuola.

A vincere i buoni spesa in materiale didattico da sono state invece 4° A della Righi del comprensorio Poviglio Brescello e la 3° A della San Giovanni Bosco di Reggio.