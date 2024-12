L’Azienda USL di Modena in merito all’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Vignola

In merito all’episodio di violenza occorso a Vignola martedì scorso, la Direzione dell’Azienda USL di Modena condanna fermamente l’accaduto ed esprime solidarietà e vicinanza nei confronti del personale sanitario e dei volontari della Pubblica Assistenza di Vignola presenti.

“L’Ausl di Modena – afferma la Direttrice Generale Anna Maria Petrini – sta mettendo in campo ogni soluzione possibile, sia tecnologica che organizzativa, per prevenire e tutelare professionisti e operatori dagli episodi di violenza nelle strutture sanitarie. In particolare, voglio esprimere la mia vicinanza al personale medico e infermieristico del 118 aggredito nei giorni scorsi a Vignola durante un intervento di soccorso. L’impegno delle squadre dell’emergenza-urgenza, che spesso si trovano a gestire situazioni difficili e complesse, è un valore imprescindibile nell’azione quotidiana dell’assistenza territoriale. Per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti i professionisti e i volontari, così come le forze dell’ordine per il prezioso lavoro quotidiano al servizio della comunità”.