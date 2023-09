Settimana europea della mobilità: aumentano gli accessi ciclabili al centro storico di Reggio Emilia

Economica, ecologica e flessibile: la bicicletta continua ad essere un mezzo di trasporto particolarmente amato dai reggiani per i loro spostamenti quotidiani, soprattutto nella parte centrale della città. A dirlo, oltre a quanto si può vedere ogni giorno, sono i dati raccolti in occasione della Settimana europea della mobilità dal Comune di Reggio Emilia che martedì 19 settembre, in collaborazione con Legambiente Reggio Emilia e Fiab Tuttinbici, ha organizzato un conteggio dei ciclisti in ingresso a 12 varchi del centro storico e in altri punti strategici della città, come la stazione ferroviaria e alcuni istituti scolastici. Quello che emerge è un sostanziale aumento del numero di ciclisti, con grande balzo delle e-bike e il calo dei monopattini, che dopo un primo boom a seguito della loro introduzione si sono ora stabilizzati su quote più contenute.

Nello specifico, dal monitoraggio realizzato da Legambiente per l’iniziativa nazionale Giretto d’Italia, nella fascia oraria 7.30 – 9.30 di martedì scorso, sono state 3314 le biciclette che sono entrate in centro storico (segnando un incremento del 7,2% rispetto al dato del 2022, quando furono 3091) di cui 117 quelle elettriche; 149 invece i monopattini, con una diminuzione netta del 33% (erano 224 nel 2022). Analoghi i trend emersi dai dati raccolti da Fiab Tuttinbici per il conteggio di ‘Chi va in bici merita un premio’ che ha esteso la fascia di monitoraggio fino alle 11.30 e rilevato un calo dei monopattini del 39% e un complessivo aumento delle biciclette. Includendo anche la stazione e gli istituti scolastici gli spostamenti in bici sono passati dai 5660 del 2022 ai 5736 di quest’anno con un incremento dell’1,3%.

La crescita dei dati va di pari passo con l’opera di costante estensione della rete ciclabile cittadina, che ha ora raggiunto i 260 chilometri di piste urbane e 80 chilometri di greenway e continua a mantenere Reggio ai vertici delle classifiche italiane della ciclabilità urbana. Sono attualmente in corso di costruzione nuove ciclabili, per rendere la rete sempre più capillare e facilmente fruibile e assicurare percorsi veloci e protetti da e per il centro città.

Da oggi è on line un sondaggio, lanciato in occasione della Settimana europea della mobilità 2023, per capire le abituali modalità di spostamento dei reggiani in città e per raccogliere dati e informazioni per migliorare la mobilità urbana locale. Il questionario è disponibile all’indirizzo bit.ly/spostamentiRE e www.comune.re.it/unideadicitta. E’ rivolto a tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 16 anni e che per vari motivi si spostano abitualmente nell’area urbana di Reggio Emilia. Collaborando all’indagine, si avrà la possibilità di partecipare all’estrazione di premi consistenti in abbonamenti urbani al trasporto pubblico e alla sosta su strada del Comune di Reggio Emilia.