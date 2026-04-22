Eletta la nuova segreteria del sindacato Fillea Cgil Modena

È stata eletta oggi dall’Assemblea Generale della Fillea/Cgil di Modena, la nuova segreteria provinciale del sindacato che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori del settore delle costruzioni (edilizia, legno, cemento, laterizi e lapidei).

Si è espresso a favore il 92% dei votanti. La segreteria è composta oltre che dal segretario Pietro Imperato, eletto lo scorso gennaio, da Gaetano Cerasuolo, Zeynep Sari, Souad Elkaddani e Vadim Mocanu (in foto). Hanno partecipato ai lavori Aurora Ferrari della segreteria Cgil Modena, Maurizio Maurizzi della segreteria nazionale Fillea Cgil e Giuseppe Ledda segretario Fillea Cgil Emilia Romagna.

L’Assemblea generale ha visto una grande partecipazione dei delegati e delle delegate che si sono confrontati sui temi politico sindacali di attualità a partire dal contesto politico nazionale e internazionale con la guerra e la crisi energetica in primo piano, e sulle sfide che il sindacato dovrà affrontare come la salute e sicurezza nei cantieri, la regolarità dei contratti e la qualità del lavoro, oltre che la frammentazione del lavoro in appalti e subappalti.