Sei denunce in due giorni da parte della Polizia di Stato a Reggio Emilia

Tra la giornata di domenica 19 e lunedì 20 aprile, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio fortemente voluti dal Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, sia nelle zone del centro cittadino che in quelle più periferiche, gli operatori della Polizia di Stato hanno deferito in stato di libertà ben 6 persone per diversi titoli di reato.

In un caso, durante un controllo effettuato nei confronti di un gruppo di soggetti che stazionavano nelle vicinanze del Teatro Valli, i poliziotti notavano uno di loro, poi identificato per un 19enne egiziano, che alla vista della Polizia di Stato lanciava un coltello nel tentativo di disfarsene.

A quel punto veniva sottoposto ad una perquisizione personale sul posto, la quale dava esito positivo in quanto veniva trovato in possesso anche di circa 13 grammi di hashish. Per tale motivo veniva deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, i poliziotti della Questura di Reggio Emilia hanno deferito in stato di libertà tre giovani italiani per l’ipotesi di reato di invasione di terreni o edifici in quanto trovati all’interno di una azienda dismessa a seguito di una segnalazione effettuata da un addetto alla vigilanza.

Dopo un breve tentativo di fuga, non andato a buon fine grazie al coordinamento e alla tempestività operativa degli agenti della Polizia di Stato, i tre venivano fermati ed accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito.

Infine, sono stati deferiti in stato di libertà dalla Polizia di Stato altri due soggetti entrambi per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

Nel primo caso si trattava di un 52enne marocchino, senza fissa dimora, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, sorpreso mentre tentava di rubare della merce, poi subito integralmente restituita, all’interno di un noto supermercato del centro cittadino.

Nel secondo caso, invece, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato in piena notte, a seguito di una segnalazione di un soggetto che danneggiava le auto in sosta in via Beretti, un 44enne di origini ghanesi mentre era intento a rovistare all’interno di un’autovettura con finestrino infranto, riuscendo a fermarlo prima che potesse rubare qualcosa all’interno.