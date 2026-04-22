Al via a Modena l’ampliamento della scuola media San Carlo

Prendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli, destinati a nuovi spazi didattici per attività di musica, informatica ed arte.

Il progetto, del valore di 1 milione 350 mila euro, risponde alla necessità di maggiori spazi laboratoriali e, con l’occasione, saranno eseguite opere di adeguamento antincendio sia all’interno della media San Carlo, che all’adiacente primaria Pascoli, al fine dell’ottenimento di un nuovo Certificato di Prevenzione Incendi.

“Con questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modena Giulio Guerzoni – manteniamo una promessa nei confronti della scuola e di tutte le famiglie. È un intervento molto rilevante, assolutamente paragonabile ad un progetto Pnrr per qualità e valore aggiunto alla struttura e alle attività didattiche e di laboratorio. Il miglioramento sarà significativo e siamo certi che verrà apprezzato dalle famiglie e da tutta la comunità scolastica”.

L’intervento viene realizzato dall’azienda Fratelli Sala di Concordia sulla Secchia, che si è aggiudicata i lavori tramite gara pubblica, e ha una durata di circa un anno, ma prevede la realizzazione delle attività più impattanti nel periodo di chiusura della scuola per interferire il meno possibile con le attività didattiche.

Il nuovo corpo, caratterizzato da linee contemporanee e con dimensioni di 9,60 metri di larghezza per 7,50 di profondità, sarà realizzato sul lato di viale Muratori e collegato internamente in ognuno dei tre piani di calpestio ai corridoi nord della scuola attraverso la modifica degli infissi esistenti. Ciò renderà sempre fruibili aule e presidenza per l’intera durata dei lavori.

Dei nuovi laboratori, ciascuno di circa 60 metri quadrati, due verranno destinati alle discipline di arte e informatica, mentre uno sarà musicale e potrà ospitare attività di natura polifunzionale.

L’edificio sarà dotato di impianto fotovoltaico e il comfort interno sarà garantito da un sistema di riscaldamento e ricambio d’aria, oltre che dalla presenza di finestre apribili in ogni laboratorio. L’intervento prevede anche soluzioni che permettano il superamento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di garantire la piena accessibilità a tutti gli utenti.

Sarà infine realizzata una riserva idrica interrata a servizio delle esigenze legate all’antincendio, oltre ad una nuova rete di distribuzione che andrà ad alimentare i sei idranti presenti nella scuola e un nuovo idrante a muro che verrà installato in corrispondenza dell’accesso al locale deposito semi-interrato. Un impianto completo di rilevazione incendi interesserà, inoltre, tutti gli ambienti scolastici.