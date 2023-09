I laboratori del Centro per le Famiglie di Sassuolo in occasione del Festivalfilosofia

Come ogni anno sono tanti gli appuntamenti, riservati ai più piccoli ed alle loro famiglie, che il Centro per le Famiglie di Sassuolo ha organizzato in occasione del FestivalFilosofia a villa Giacobazzi, all’interno del parco Vistarino.

Uno di questi è il laboratorio, per famiglie e bambini da 0 a 14 anni, che si svolgerà sabato 16 e domenica 17 settembre, dal titolo “Tre civette sul comò…e questo bimbo a chi lo do?”

Dalla nostra famiglia ciascuno di noi ha ereditato parole. Anzitutto il nome e il cognome, parole-dono che costituiscono la nostra identità nel mondo per tutta la vita. Ma anche cantilene, ninne nanne e filastrocche, che per anni accompagnano costantemente la cura dei cuccioli di uomo, trasmettendo affetto ai più piccoli e scacciando le loro paure. Una vera e propria epica di narrazioni domestiche, che i bambini seguono attentamente pendendo dalle labbra di genitori e nonni. Inoltre, ogni famiglia comunica in una lingua tutta sua: nomignoli, tiritere, espressioni tipiche, ricette segrete, linguaggi in codice. Questo gergo unico e originale ha il potere di farci sentire a casa ogni volta che richiamiamo alla nostra mente, o sulle nostre labbra, una di quelle parole.

Il laboratorio esplorerà l’eredità verbale ricevuta dai bambini, divertendosi con il lessico e utilizzandolo come strumento in grado di ricreare la coesione familiare. Allestimenti, proposte laboratoriali e giochi per tutta la famiglia accompagneranno i visitatori attraverso parole che racchiudono ricordi, tracimano di emozioni e fanno sussultare ogni angolo del cuore, avvicinando le generazioni, tenendo vivo il passato e proiettandoci nel futuro.

Il laboratorio si svolgerà nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre alle ore 9,30; 12,30; 15 e 19 a cura del Centro per le Famiglie Distretto Ceramico – sede di Sassuolo. In collaborazione con: Il Melograno, Librarsi, La comune del parco di Braida, Gruppo pittori J. Cavedoni, MeteAperte, Sophratica, TuttosiMuove, Gruppo Giovani parrocchia SS. Consolata, “Lo Spino” coop sociale, Gruppo famiglie adottive ed affidatarie, progetto Reti di Famiglie e volontari amici del Centro per le Famiglie.