Castelnovo Monti: gli eventi della settimana di Ferragosto

Anche la settimana di Ferragosto in Appennino si presenta ricchissima di eventi. A Castelnovo il 15 agosto, festività religiosa dell’Assunzione di Maria, è il giorno del patrono parrocchiale: lunedì 14 agosto si terrà la processione mariana dell’Assunta, con partenza dalla Chiesa della Pieve dalle ore 20.30.

Mercoledì 16 agosto al Lago di Virola torna una giornata con la gara di pesca a coppie in modalità “prendi e molla”, dalle ore 15 alle 20.

Sempre mercoledì 16 agosto nell’ambito delle presentazioni letterarie Piazza Parola si parlerà delle opere “Giornalista per caso” di Armido Malvolti e “Bianco porpora” di Giordano Simonelli, con gli autori in dialogo con il Vicesindaco e Assessore alla cultura Emanuele Ferrari. L’appuntamento è in piazza delle Armi alle ore 21 (in caso di maltempo al Teatro Bismantova. Informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it).

È stato invece annullato per problemi organizzativi l’evento in programma il 18 agosto a Costa de’ Grassi, la Festa in giro per le aie.

Ma da venerdì 18 a domenica 20 agosto, per tre serate andrà invece in scena a Felina, nel parco dove svetta la torre del XII secolo che domina il paese detta “il salame”, la Festa sul Castello, organizzata dalla Proloco insieme a diverse realtà associative del territorio. Venerdì e sabato dalle ore 18, domenica dalle ore 12 alle 19 ci saranno musica dal vivo, buon cibo e divertimento per tutti. Nello specifico venerdì dalle 20 cena con hamburger e piadine, e dalle 21 il concerto live de Lassociazione (in caso di maltempo al Parco Tegge). Sabato dalle 20 cena sempre con hamburger e piadine, e dalle 21 Dj set con SevenMonkeys. Nelle due serate sarà anche attivo il bar con bibite, birra e cocktail.

Domenica mattina alle 11.30, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Banda di Felina, all’interno della torre sarà deposta una targa omaggio dedicata ai Maestri che nel corso dei decenni hanno diretto la formazione bandistica. Dalle ore 12 il pranzo con polenta, affettato e farro, ma anche gnocco fritto che sarà servito per tutto il pomeriggio. Un pomeriggio di musica e animazione con Energia Ludica, Fabio e Valentina. Domenica sarà attiva anche la navetta da via Di Vittorio per salire al Castello (Informazioni: Proloco Felina tel. 331 7511298).

Domenica 20 agosto a Castelnovo in piazza Peretti torna dalle 8.30 il Mercatino dell’antiquariato con hobbisti. E sempre domenica a Felina torna il mercato straordinario Felina Shopping, con tanti banchi di alta qualità dalle 8 alle 18.

Sia nella giornata di Ferragosto che domenica sarà attiva anche la navetta Bismantino, che nelle giornate festive collega gratuitamente il paese con piazzale Dante, alle pendici della Pietra di Bismantova. Le fermate in paese sono a piazzale Collodi (il parcheggio salendo dalla variante del Ponte Rosso), presso l’Ospedale Sant’Anna, in via Roma vicino all’incrocio con via Monzani, sempre in via Roma davanti al Teatro Bismantova, mentre il capolinea è Piazzale Dante. Le corse si susseguono per tutto il giorno con la prima prevista alle 9.00 da piazzale Collodi e l’ultima a scendere alle 20.07 da piazzale Dante.

E alla Pietra, al Centro Laudato Sì, fino al 20 agosto è anche possibile visitare la mostra “Sul confine del visibile: in dialogo sottile con la Natura e i suoi Elementi” con le opere di Francesca Catellani, a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei. È aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Francesca Catellani è un’artista visiva che vive e lavora a Reggio Emilia. Proviene dal mondo del teatro e della danza. Studiosa di filosofie orientali, si esprime attraverso il linguaggio fotografico, l’installazione e il video.