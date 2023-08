Opportunità escursionistiche ed archeologiche di grande interesse nei prossimi giorni

Due attività escursionistiche, alla scoperta della storia e dell’archeologia alla Pietra di Bismantova. Ad organizzarle è l’impresa culturale ArcheoVea, che a Castelnovo gestisce il Parco archeologico di Campo Pianelli, in collaborazione con le guide abilitate dell’Associazione AltriPassi.

Sabato 12 agosto ci sarà un’escursione alla scoperta delle tracce umane e animali alla Pietra: quali specie animali hanno camminato, nuotato, strisciato, volato nei dintorni di Bismantova, dall’epoca della sua formazione geologica ad oggi? E in che modo la presenza di questi animali ha influenzato quella degli umani che sono passati di qui nei secoli? Un viaggio nel passato attraverso l’osservazione dei fossili e dei reperti archeologici riferibili alla presenza umana ancora impressa nella Pietra. Si camminerà osservando il paesaggio e i segni lasciati dall’uomo che di qui è solo passato oppure ha vissuto, per arrivare alla ricostruzione della necropoli di Campo Pianelli. Dal passato al presente attraverso una passeggiata immersiva nel bosco, per scovare e osservare le tracce degli animali che ora qui hanno trovato il loro naturale habitat.

La lunghezza del percorso è di 4 chilometri, la durata prevista di circa 3 ore. Il ritrovo sarà alle ore 17 al centro Laudato Sì, alla Pietra nella zona del santuario. L’attività è molto adatta anche ai bambini.

Domenica 13 agosto invece è prevista la salita alla Pietra di Bismantova per assistere all’alba dalla sommità ed immergersi completamente nella magia di questo luogo unico, che nel silenzio delle primissime ore del mattino emana un’energia unica. Il sorgere del sole permetterà di fare un tuffo nel passato, di ripercorrere i culti e le simbologie che hanno caratterizzato la Pietra nei secoli.

Sono indispensabili scarpe da trekking, giacchino antivento e luce frontale con pile cariche. Al termine è prevista la colazione in compagnia.

L’orario di ritrovo sarà alle 5.15 al Centro Laudato Sì. La lunghezza del percorso è di 3 km, la durata circa 2,5 ore comprese le pause.

Per informazioni, costi e prenotazioni sulle due attività: mail archeotrekking@archeovea.it, tel. 340 1939057, Facebook: Archeotrekking Pietra di Bismantova.