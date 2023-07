Nuovi premi per gli studenti dall’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena

Due premi di merito, del valore di mille euro ciascuno, a studentesse e studenti impegnati in una tesi di laurea su personalità o aspetti del patrimonio librario e documentale dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena. È l’iniziativa che nasce grazie alla collaborazione dell’Accademia con la Fondazione di Modena e l’Università di Modena e Reggio, per valorizzare il ricco e antico patrimonio materiale e immateriale che custodisce, studia e valorizza.

Erede dell’Accademia dei Dissonanti sorta a Modena nel 1683, l’Accademia Nazionale è da sempre punto di riferimento per la cultura del territorio modenese. Accademia del Ducato Estense prima e poi del Regno d’Italia, nei suoi 340 anni di vita ha annoverato oltre 2300 soci, fra i più ragguardevoli studiosi di ogni settore dello scibile a livello nazionale e internazionale. Le sue tre sezioni – scientifica, storico-letteraria e giuridica – organizzano sedute di studio, conferenze, convegni anche a carattere internazionale, mostre con materiali della propria biblioteca di conservazione, del proprio archivio istituzionale e degli archivi aggregati, incontri con le scuole di ogni ordine e grado anche in collaborazione con altre istituzioni culturali, cittadine e non solo. Le varie iniziative sono aperte al pubblico. La sua imponente biblioteca, composta da oltre 140.000 volumi, custodisce opere antiche tra cui incunaboli e cinquecentine.

Il bando è per l’anno accademico 2023/2024 e assegnerà due premi di merito, riservati a giovani laureati e/o laureandi che abbiano richiesto e realizzato una tesi di laurea su Soci dell’Accademia di alto profilo culturale e umano o aspetti del patrimonio librario e documentale dell’Accademia stessa.

L’opportunità è rivolta a studenti che abbiano già completato o stiano per completare presso l’Università di Modena e Reggio Emilia o altra sede universitaria della regione Emilia-Romagna un percorso di studio magistrale. Possono partecipare alla selezione giovani che non siano nati prima del primo gennaio 1995; l’importo di ciascun premio consiste in euro mille e sarà corrisposto all’esito di una valutazione comparativa operata da apposita Commissione.

Tutte le info relative all’iniziativa sono reperibili sul sito dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere https://www.accademiasla-mo.it/it