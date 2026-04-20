Controlli ambientali della Polizia Locale della Città metropolitana

La Polizia Locale della Città metropolitana, in collaborazione con ARPAE, ha proceduto al sequestro preventivo di un autolavaggio nella zona industriale di Imola, nell’ambito di un’operazione mirata alla verifica della regolarità ambientale delle attività produttive.

L’intervento, avviato a seguito di una segnalazione, ha permesso di riscontrare una situazione di grave irregolarità: oltre alla totale assenza delle autorizzazioni ambientali, è stata accertata la fuoriuscita di acque reflue dai tombini. I successivi rilievi tecnici hanno confermato che gli impianti di scarico erano privi di autorizzazione e non funzionanti.

Per le necessarie verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area è stato richiesto l’intervento dei tecnici di Hera.

Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

L’operazione si inserisce in un programma di controlli strutturati che la Polizia Locale Metropolitana proseguirà nei prossimi mesi su tutto il territorio, per garantire il rispetto delle norme ambientali e la tutela della salute pubblica.