A Bologna una fuga a bordo di uno scooter finisce in schianto: mezzo rubato e droga

Nel corso della serata di ieri la Polizia di Stato di Bologna ha denunciato un cittadino tunisino del 2007, fermato all’esito di un inseguimento a bordo di uno scooter rubato e senza casco.

Intorno alle ore 21:15 circa, un dipendente del Reparto Mobile di Bologna, libero dal servizio e diretto verso la propria abitazione, mentre percorreva via Caravaggio a bordo della propria auto ha notato un ragazzo alla guida di uno scooter senza casco. Insospettito dall’infrazione, il poliziotto ha cercato di affiancarlo per richiamare la sua attenzione e invitarlo a fermarsi; il giovane però, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha proseguito la marcia ad alta velocità, accelerando incurante del semaforo rosso. Il giovane ha attraversato l’incrocio tra via Caravaggio e via Porrettana con il semaforo rosso, finendo per scontrarsi con una Fiat Panda che stava transitando regolarmente. A seguito dell’impatto ha perso il controllo dello scooter, andando a urtare contro il cancello di un’abitazione privata e cadendo a terra. Nell’immediatezza è stato richiesto l’intervento di una Volante in ausilio e di un’ambulanza che ha provveduto a prestare al ragazzo le cure necessarie, non riportando fortunatamente lesioni.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che lo scooter era stato rubato poco prima ad un cittadino pakistano, che lo aveva parcheggiato nei pressi di un ristorante a Casalecchio di Reno dove lavora come fattorino, lasciando le chiavi inserite per qualche minuto nel vano di accensione.

Durante i controlli, il giovane è stato trovato in possesso anche di una chiave elettronica di un’autovettura Lamborghini, di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione, nonché di cinque involucri contenenti Marijuana, per un totale di circa 35 grammi.

Al termine delle verifiche, il giovane è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre per il possesso della sostanza stupefacente è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990.