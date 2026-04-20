Settimana della Bioarchitettura: due menzioni d’onore per l’Area Nord

Due importanti riconoscimenti a livello nazionale premiano l’impegno dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN) nel campo dell’energia rinnovabile e della comunicazione della sostenibilità ambientale.

In occasione della XXII edizione della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, svoltasi a Modena dal 14 al 17 aprile, organizzata dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), il comune di San Possidonio e l’UCMAN sono stati insigniti di due menzioni d’onore durante la consegna del Premio AESS 2026.

AESS, che ha tra i soci fondatori la Città Metropolitana di Bologna, la Provincia e il Comune di Modena, promuove servizi e iniziative rivolti a imprese, enti pubblici e cittadini, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, incentivare il ricorso alle fonti rinnovabili, ridurre le emissioni climalteranti e diffondere una cultura della sostenibilità sempre più consapevole.

La Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità è uno tra i principali appuntamenti nazionali dedicati alla transizione ecologica, riunendo ogni anno istituzioni, professionisti, mondo accademico e imprese per confrontarsi sulle sfide dell’abitare contemporaneo e sulle prospettive di sviluppo sostenibile.

Il Premio AESS ha l’obiettivo di valorizzare le amministrazioni locali – città e comuni – le amministratrici e gli amministratori che si sono distinti per politiche e progetti d’avanguardia in ambito energetico, climatico e di sostenibilità urbana, con una prospettiva europea e orientata alla transizione energetica e climatica.

L’edizione 2026 del Premio AESS ha visto la partecipazione di oltre 300 enti pubblici provenienti da tutta Italia per le 7 categorie in concorso. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 16 aprile presso il Museo Enzo Ferrari di Modena, al termine della tavola rotonda “Abitare il Clima”, alla presenza di rappresentanti istituzionali e protagonisti del mondo dell’innovazione e dell’energia.

“Tantissime le candidature e tanti i progetti che meritavano un premio per la loro qualità per questo abbiamo scelto di assegnare una serie di menzioni d’onore” ha detto Piergabriele Andreoli, Direttore Generale di AESS e coordinatore della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità assieme a Francesca Poli, nell’introdurre i riconoscimenti che, oltre ai progetti premiati nelle varie categorie, il comitato tecnico scientifico ha deciso di assegnare a progetti ugualmente meritevoli.

I due riconoscimenti confermano l’impegno diretto delle Amministrazioni comunali e dell’intera Unione Comuni Modenesi Area Nord nella promozione di politiche orientate alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Il comune di San Possidonio ha ricevuto una menzione d’onore nella categoria “Energie per la Città” per la Comunità Energetica Rinnovabile- CER esperienza corale. La motivazione della giuria riporta: “La CER di San Possidonio ha la capacità di essere un progetto corale che guarda a tutta la comunità”.

“È un riconoscimento che ci gratifica – dice la sindaca di San Possidonio, Veronica Morselli – L’Associazione CER di San Possidonio, di cui il comune è socio fondatore, conta ormai 110 soci e viene nuovamente riconosciuta a livello nazionale, dopo il premio “Cresco Award – Città Sostenibili” ricevuto nel 2024, per la sua capacità di fare rete tra i cittadini portando un contributo importante e concreto per la transizione energetica”.

L’Unione dei Comuni dell’Area Nord nella categoria “Comunicare le transizioni” si è aggiudicata una menzione d’onore per il progetto COMUNIcare il PAESC, la campagna digitale sui contenuti del Piano d’Azioni per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), ideata dall’ufficio ambiente dell’UCMAN, con una serie di post e video per social media che portano a tutta la cittadinanza i contenuti del PEASC in modo chiaro e sintetico. La motivazione della menzione sottolinea “la qualità del format ad episodi per far conoscere al pubblico più vasto un piano tecnico”.

“Siamo lieti di questo premio – afferma il presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – che evidenzia il grande lavoro svolto dal Servizio Politiche Ambientali dell’Unione, al quale va il nostro ringraziamento, sia su queste tematiche, sia nell’attività di promozione del territorio”.