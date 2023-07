Federico Buffa a Quattro Castella il 12 luglio

Mercoledì 12 luglio nuova serata speciale a favore di Fondazione GRADE Onlus: a Quattro Castella, in piazza Dante, arriva uno dei più acclamati storyteller italiani: Federico Buffa. Giornalista, telecronista sportivo, scrittore, Buffa da tempo porta spettacoli sempre estremamente seguiti in teatri e arene in tutto il territorio nazionale. Il 12 a Quattro Castella porta sul palco “Italia Mundial”, il racconto dell’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio del 1982: un intreccio di storie tra sport, vicende personali, aneddoti indimenticabili, per chi è appassionato di calcio ma non solo.

L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Buffa, ma soprattutto in quel patrimonio di “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile narratore.

Buffa sarà accompagnato dal pianoforte di Alessandro Nidi; il recital vede la Regia di Marco Caronna.

Ingresso: 20 euro, prenotazione consigliata (tel. 371 6543590).

L’evento sosterrà la raccolta fondi GRADE “Ricerca o non ricerca?” per finanziare 2 importanti studi sui linfomi, che potranno introdurre innovativi protocolli terapeutici a livello nazionale.

Federico Buffa (Milano, 1959) è un personaggio di culto nel mondo del basket e dello sport, nonché un esperto di cultura americana. Su Sky Sport ha commentato per tanti anni il basket NBA, per poi ideare e proporre il programma di straordinario successo Federico Buffa racconta. Ha pubblicato diversi libri di argomento sportivo e un romanzo.

www.grade.it