Festival per la promozione della cittadinanza europea a Cavriago

Il 9 maggio si festeggia la festa dell’Europa, occasione per celebrare la pace e l’unità in Europa. La data ricorda l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman del 1950 in cui l’allora ministro degli Esteri francese espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.

Per l’occasione il Comune di Cavriago, insieme a cittadine, cittadini, associazioni, gruppi informali, altri enti e istituzioni ha organizzato una serie di iniziative volte a favorire la costruzione e la promozione di una cittadinanza ed identità europea sul territorio: il Festival Direzione Europa.

Con la seconda edizione del Festival si vuole ricordare quella data e quella scelta, che continua a garantire pace e prosperità. Attraverso eventi culturali e artistici, il Comune celebra la diversità europea e promuove il senso di identità e di appartenenza a uno spazio comune, riconoscendo che si è tutti e tutte parte di una comunità più ampia, fondata sui valori di libertà, uguaglianza, pluralismo, tolleranza e solidarietà.

Con questa rassegna, pensata insieme a diverse associazioni ed istituzioni del territorio, si vuole promuovere iniziative ed eventi culturali che siano di supporto a questo impegno, arrivando a pubblici differenti con proposte differenti, coinvolgendo sia giovani che adulti.

Il Festival inizia ufficialmente sabato 4 maggio con due eventi dedicati alla musica e all’arte. Una Matinée musicale tra lieder, canzoni e Chansons attende alle ore 11 gli amanti di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Erik Satie e Maurice Ravel al Multiplo Centro Cultura. Stela Dicusară, soprano, e Lorenzo Meo, pianoforte, proporranno un raffinato programma di musica da camera in un immaginario viaggio musicale tra Austria, Italia e Francia.

Alle ore 16.30, presso lo Spazio Fuori Contemporary Garden, l’Associazione Culturale Gommapane Lab inaugurerà OSMOSI – Un percorso d’arte con opere indoor e outdoor. La mostra rientra nel circuito di Fotografia Europea.

Martedì 7 maggio alle ore 21 si gioca a Ticket to Ride grazie alla Giocolibreria Semola e la Cooperativa Accento mentre il giorno dopo, giovedì 8 maggio, alle ore 17, ci sarà l’evento finale di Yapp – Youth Active Partecipation Platform, un progetto che ha lo scopo di promuovere la partecipazione dei giovani ai processi democratici del proprio comune. Sarà un’occasione di scambio tra i giovani protagonisti, i responsabili e gli Amministratori.

Durante la giornata dell’Europa verrà consegnato alle classi seconde e terze medie dell’Istituto Comprensivo Don Dossetti un opuscolo, donato da AICCRE Reggio Emilia, informativo sull’Europa. Alle ore 21 verrà inaugurata la mostra Uomo e Natura del Gruppo Fotografico Cuariegh Auser.

La mattina di sabato 11 maggio sarà dedicata ai piccoli dai 3 ai 5 anni grazie alle letture ad alta voce Un viaggio con i bambini e le bambine tra racconti e storie in lingua inglese. Le storie saranno raccontate dalle studentesse volontarie di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia con la supervisione della Prof.ssa Annalisa Sezzi e della Prof.ssa Cinzia Maria Braglia.

Alle ore 16.30, sempre al Multiplo Centro Cultura, coi sarà la presentazione del libro “La banda del pianerottolo” di Espérance Hakuzwimana, in dialogo con l’Avamposto FuoriLegge Bookworms. A seguire “È sparito il limone” laboratorio di scrittura creativa per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

Triplo appuntamento invece sabato 18 maggio.

Alle ore 16.30, presso il Multiplo Centro Cultura, ci sarà la presentazione del libro “Cosa vuol dire fare l’uomo?” della community Mica Macho, con Francesco Ferreri in arte “Antropoché?” antropologo, consulente ed educatore sessuale, in dialogo con Alberto Nicolini, presidente dell’Associazione Gioconda Arcigay, e il gruppo migrante dell’associazione.

Alle ore 17.30, presso la Fondazione Famiglia Sarzi, l’evento Europa: ieri, oggi e domani. incontro con Gianfranco Pasquino, a cura dell’Associazione Carmen Zanti. L’iniziativa sarà preceduta da una visita guidata al Museo Sarzi.

Alle 21 al Multiplo va in scena lo spettacolo “Una Comunità Orgogliosa”: cinque scene di Teatro dell’oppresso – cinque opportunità per cambiare il mondo. Durante la serata verranno messe in scena cinque episodi di oppressione e discriminazione per identità di genere e orientamento sessuale, tutte le storie sono basate su fatti realmente accaduti recentemente a persone che frequentano l’Associazione Gioconda. Ci sarà l’opportunità per gli spettatori di intervenire e cercare di cambiare i fatti narrati posizionandosi a favore della giustizia sociale.

Domenica 19 maggio alle ore 10, presso il Multisala 900, le classi della quarta elementare dell’Istituto Don Dossetti guidate da Sabina Ressia e il coro scolastico guidato da Ilaria Cavalca si esibiranno al Multisala Novecento con gli spettacoli: “L’ intrepido soldatino di stagno, piccola storia dai grandi valori” e “Voci dal Mondo”. Una mattina a teatro: saggi teatrali e musicali per l’Europa sarà un’occasione per assistere ai valori dell’inclusione, del multilinguismo e della pace attraverso rappresentazioni teatrali e musicali.

Conclude il programma di iniziative dedicate al Festival Direzione Europa la serata di proiezione di foto di viaggio dal titolo In giro per il mondo: emozioni di viaggio dei fotografi del Gruppo Fotografico Cuariegh Auser che, oltre ad avere la passione per la fotografia, hanno anche una forte passione per la conoscenza di luoghi e culture diverse che immortalano ad ogni viaggio con la loro macchina fotografica.

A cura della Cooperativa Accento verranno realizzati nel corso del mese dei laboratori presso il Multiplo Centro Cultura. Mercoledì 8 e 22 maggio dalle ore 16 Atelier digitale “ciao, bonjour, hola: la mappa dei saluti in Europa” per bambine e bambini dagli 8 ai 10 anni. Giovedì 9 – 16 – 23 e 30 maggio dalle ore 17 Atelier creativo “oltre i confini: un laboratorio sul viaggio e sulla scoperta dell’Europa” per bambine e bambini dai 5 anni in sù.

Il ringraziamento va a tutti i collaboratori: Comune di Vänersborg, Associazione Culturale Carmen Zanti, Associazione Culturale Gommapane Lab, Multisala Novecento, Fondazione Sarzi, Sern, Gruppo Fotografico Cuariegh Auser, Cooperativa Accento, Università di Modena e Reggio Emilia, Giocolibreria Semola, AICCRE, Arcigay Gioconda Reggio Emilia.