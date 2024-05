AVAP Senza Frontiere: 6 associazioni di primo soccorso del territorio si sfidano per fare conoscere il mondo del volontariato

Si terrà domani, venerdì 3, e sabato 4 maggio in piazza Calcagnini a Formigine la prima edizione di AVAP Senza Frontiere, un’occasione per conoscere, informarsi, vedere da vicino mezzi di soccorso e operatori e scoprire di più sul mondo del volontariato.

Il fulcro della due giorni sarà la competizione goliardica e adrenalinica tra sei associazioni di primo soccorso, che si sfideranno in gare simpatiche e coinvolgenti portando sul campo alcune delle attività che svolgono quotidianamente. La gara coinvolgerà AVAP Formigine, A.V. Fiorano, P.A. Vignola, P.A. Sassuolo, AVAP Maranello e P.A. Castelnuovo Rangone.

Venerdì sera (domani), a partire dalle ore 19.30, saranno presenti in piazza tre stand gestiti dalle associazioni dove verranno mostrate manovre salvavita: stand per la disostruzione pediatrica, BLS (Basic Life Support) e prove di pressione e saturazione. Inoltre, saranno organizzate attività per bambini e, per gli affamati, AVAP Formigine preparerà la pizza fritta. Sabato si inizia alle 10.30 con, di nuovo, stand dimostrativi e attività per bambini. L’Associazione Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine preparerà gnocco fritto e, dalle 12.30, maccheroni al ragù. Nel pomeriggio sarà allestito Pompieropoli, con un gruppo di pompieri in pensione che mostrerà in modo ludico ai più piccoli cosa fa il vigile del fuoco. In serata, a partire dalle 20.30 è poi in programma la sfida vera e propria tra le associazioni. La vincitrice avrà il compito, il prossimo anno, di organizzare la seconda edizione della manifestazione e riceverà un premio che verrà poi assegnato a rotazione alle associazioni vincitrici di ogni anno. Anche alla sera sarà presente uno stand con gnocco fritto.

L’evento è organizzato da AVAP Formigine in collaborazione con le altre associazioni di primo soccorso. Patrocinio di: Polizia Locale di Formigine, Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Modena e ANPAS Emilia Romagna.