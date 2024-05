Interventi di manutenzione agli arredi delle aree verdi sassolesi

Sono iniziati nei giorni scorsi i primi interventi di manutenzione/messa in sicurezza delle attrezzature ludiche dislocate all’interno di parchi e aree verdi scolastiche comunali, risultato delle ispezioni principali annuali svolte nell’autunno 2023.

L’esito dell’ispezione principale annuale ha evidenziato criticità su buona parte delle attrezzature ludiche e degli arredi presenti all’interno delle aree verdi comunali, imponendo all’Amministrazione di dirottare parte delle somme a bilancio sui capitoli del verde, al fine avviare le necessarie attività manutentive.

Con Determinazioni n.657 del 07.12.2023 e n.686 del 14.12.2023 del Settore II – Ambiente e Territorio – Servizio Controllo Lavori Pubblici sono state impegnate rispettivamente euro 80.000,00 e euro 113.900,00, per un totale di euro 193.900,00 IVA 22% inclusa che permetterà di svolgere entro l’anno 2024 gli interventi di messa in sicurezza delle strutture presenti all’interno delle aree verdi comunali, sulle quali si ritiene prioritario agire, con l’obiettivo di riportare le stesse in buono stato di conservazione e fruizione.

Il patrimonio ludico – ricreativo presente all’interno delle aree verdi comunali necessita di importanti interventi manutentivi, non più a carattere ordinario, ma straordinario in ragione della sua vetustà, condizione che di fatto imporrà, in alcuni casi, la demolizione delle infrastrutture non più in grado di garantire una fruizione in sicurezza, in quanto irrecuperabili e caratterizzate da costi di ripristino più elevati rispetto all’effettivo valore del bene.

Viste le precarie condizioni in cui versano le strutture e i costi di ripristino esorbitanti, di fatto antieconomici in ragione della vetustà degli arredi, l’unica soluzione manutentiva attuabile sarà quella della demolizione e della parziale sostituzione.